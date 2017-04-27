بلدية في بلجيكا تمنع التعامل مع مؤسسات إسرائيلية

وافق مجلس بلدية مولنبيك البلجيكية على مرسوم يمنع كافة أشكال التعامل السياسي والاقتصادي والثقافي مع المؤسسات والشركات الإسرائيلية، التي تنتهك القوانين الدولية وحقوق الفلسطينيين.

وسيمكن المرسوم، بحسب نصه "من إعطاء إشارة قوية إلى السياسيين في بلجيكا لضرورة وقف التعامل مع المؤسسات الإسرائيلية التي تخالف القانون الدولي وتساهم في الاستيطان".

وقالت سارة تورين، العضو بمجلس بلدية مولنبيك، التي تقع بضواحي العاصمة بروكسل: "إن المجلس عمل على صياغة نص مدعوم بالوثائق القانونية لسن مرسوم يمنع مشاركة المؤسسات الإسرائيلية التي صدر بحقها أحكام قضائية دولية، في المناقصات البلدية".

من جهتها، عبرت عمدة بلدية مولنبيك، فرنسواز شيبمانس، عن ارتياحها تجاه القرار، إلا أنها حذرت من أن تنفيذه قد تعترضه بعض الاختلالات القانونية، كـ"منع التمييز بين المشاركين في المناقصات، إلا بوجود خلل مهني، أو انتهاك لحقوق الانسان".

وأضافت عمدة البلدية أن المرسوم "قد يصطدم كذلك برفض من إقليم بروكسل الذي يتمتع بالوصاية على المصالح الاقتصادية، وكافة بلديات بروكسل، الأمر الذي قد يعرقل تفعيله".

ورحبت الجالية الفلسطينية في بلجيكا بالمرسوم، و نظمت وقفة أمام مقر اجتماع المجلس البلدي في بروكسل، بمشاركة جمعيات مساندة للشعب الفلسطيني على غرار "الشبيبة الفلسطينية" و"حركة صامدون".

ورفع المشاركون خلال الوقفة شعارات مناهضة لإسرائيل ومنددة بسياستها القمعية تجاه الشعب الفلسطيني، ومطالبة بمقاطعة منتجات المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

وقال تحسين دقاق، عضو الشبيبة الفلسطينية: "جئنا لنساند مجلس بلدية مولنبيك ولنشكره على المبادرة بإخلاء كافة مناطق البلدية من الوجود الاسرائيلي، ووقف كافة الانشطة الاقتصادية والثقافية والعلمية وتبادل الخبرات مع المؤسسات الاسرائيلية".

وتعتبر بلدية مولنبيك أول بلدية تقوم بهذه المبادرة وتساهم في تنفيذ المطالبات الشعبية المتواصلة بمقاطعة إسرائيل، للضغط عليها كي تتخلى عن سياسة الاستيطان والاعتقال والإيقاف الإداري.