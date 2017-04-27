بالصور: إضراب بالأراضي الفلسطينية دعما للمعتقلين في سجون الاحتلال

تشهد الأراضي الفلسطينية الخميس إضرابا شاملا مع دخول إضراب مئات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية عن الطعام يومه الحادي عشر.

وأغلقت المحال التجارية أبوابها وتوقفت حركة النقل العام مع دخول إضراب مئات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية عن الطعام يومه الحادي عشر احتجاجا على ظروف اعتقالهم> وأغلق شبان العديد من الطرق الرئيسية المؤدية الى مدينة رام الله بالحجارة والإطارات المشتعلة منذ ساعات الصباح.

وهذه المرة الأولى منذ سنوات التي تشهد فيها الأراضي الفلسطينية إضرابا شاملا لكل مناحي الحياة.

وقال خليل رزق، رئيس اتحاد الغرف التجارية في فلسطين: "هذا الإضراب إسناد ودعم لإخواننا وأبنائنا الأسرى في سجون الاحتلال في ظل هذا الإضراب المميز عن الطعام".

وأضاف: "هذا الإضراب بداية مساندة من أبناء شعبنا الفلسطيني مع الأسرى للانتصار على السجان وإدارة السجون التي تعمل على قمع الأسرى بشكل دائم".

ودعا رزق الجميع إلى "الالتزام بكل القرارات التي تخص الأسرى".

وقال إن هذا الإضراب "رسالة عامة للعالم أجمع أن هناك مشكلة حقيقية وأن المضربين دخلوا في الخطر بعد مرور اليوم الحادي عشر للامتناع عن الطعام بشكل كامل".

ويقود مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمعتقل منذ 15 عاما والصادر عليه خمسة أحكام بالسجن المؤبد، الإضراب عن الطعام في السجون الإسرائيلية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن إسرائيل تحتجز في سجونها 6 آلاف و500 معتقل فلسطيني منهم نساء وأطفال.

وأضاف النادي، في بيان أن الهدف من الإضراب "تحقيق عدد من حقوق الأسرى أبرزها إنهاء سياسة العزل وسياسة الاعتقال الإداري إضافة إلى المطالبة بتركيب هاتف عمومي للأسرى الفلسطينيين للتواصل مع ذويهم ومجموعة من المطالب التي تتعلق في زيارات ذويهم وعدد من المطالب الخاصة في علاجهم ومطالب أخرى".

ولم يصدر تعليق من مصلحة السجون الإسرائيلية بشأن إضراب المعتقلين الفلسطينيين.

وقال قدورة فارس، رئيس نادي الأسير: "الإضراب الشامل شمل اليوم الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرا إلى أن ذلك مؤشر على وحدة الشعب الفلسطيني خلف الحركة الأسيرة".