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سياسة

محكمة يونانية ترفض طلبا ثانيا بترحيل جنود أتراك

26/4/2017

قضت محكمة استئناف يونانية الثلاثاء، برفض طلب من أنقرة بترحيل ثلاثة من ثمانية جنود أتراك فروا عبر الحدود إلى اليونان بعد محاولة انقلاب فاشلة في العام الماضي.

كانت المحكمة العليا اليونانية قد عرقلت في يناير/ كانون الثاني ترحيل الجنود الثمانية الذين تقول تركيا إنهم شاركوا في مساع للإطاحة بالحكومة، وقدمت أنقرة بعد ذلك طلبا ثانيا لترحيلهم.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها بشأن الخمسة الباقين في الأسابيع القادمة.

ورفض ممثل الادعاء في حديثه أمام المحكمة الطلب التركي وقال إن لجان الطعون التي أصدرت الحكم في الطلب الأول نظرت نفس الوقائع.

وسلطت القضية المستمرة منذ شهور الضوء على العلاقات المتوترة عادة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وهددت تركيا بإجراءات منها إلغاء اتفاق ثنائي مع أثينا بشأن المهاجرين إذا لم تسلم اليونان الجنود.

المصدر : رويترز
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