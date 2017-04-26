طائرات تركية تقتل 6 مسلحين أكراد في شمال العراق

أفاد بيان للجيش التركي بأن طائرات حربية تركية قصفت أهدافا للمسلحين الأكراد في شمال العراق الأربعاء وقتلت ستة منهم في ثاني يوم من الغارات عبر الحدود.

وقال البيان إن الضربات الجوية استهدفت منطقة الزاب وهو اسم نهر يمر عبر الحدود التركية العراقية.

وتابع البيان أن الغارات الجوية أصابت "مخبأين وملجأ وقتلت ستة مسلحين من منظمة إرهابية انفصالية يعتقد أنهم كانوا يعدون لهجوم."

وهذه الغارات جزء من حملة عسكرية يتسع نطاقها ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني لكنها أصابت أيضا، بطريق الخطأ على ما يبدو، مقاتلين من الأكراد داخل العراق.

كانت طائرات تركية قد قصفت المسلحين الأكراد في منطقة سنجار في العراق وشمال شرق سوريا الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل نحو 70 مسلحا في تركيا وسوريا وفقا لبيان للجيش التركي.

وعبّرت الولايات المتحدة عن "قلق عميق" حيال هذه الغارات وقالت إن التحالف الذي تقوده ضد تنظيم الدولة الإسلامية لم يصرّح بشنها.

وقال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إن الجيش التركي لم يخطر قوات التحالف بالضربات إلا قبل تنفيذها بأقل من ساعة.

وأضاف الكولونيل بالقوات الجوية جون دوريان في مؤتمر عبر الهاتف في مقر وزارة الدفاع (البنتاغون) "الإخطار كان قبل تنفيذ الضربات بأقل من ساعة."

ومضى قائلا "ذلك ليس وقتا كافيا وهذا كان إشعارا وبالتأكيد ليس لتنسيق متوقع من شريك وحليف في محاربة تنظيم الدولة".

وقال دوريان إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة "أبلغ الأتراك أن حجم الوقت… لم يكن كافيا لنا لضمان سلامة قواتنا على الأرض".

من ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية الروسية إن الضربات الجوية التي نفذتها تركيا في العراق وسوريا غير مقبولة وخرقت المبادئ الأساسية للعلاقات بين الدول.

وأضافت الوزارة في بيان "في هذه الحالة ندعو كل الأطراف لضبط النفس".

ودانت وزارة الخارجية السورية الغارات التركية واعتبرتها عدوانا على أراضيها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السورية قوله "تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات العدوان الصارخ الذي قام به نظام الرئيس التركي رجب أردوغان على الأراضي السورية."

وأضاف المصدر أن سوريا تعتبر "أن هذا العدوان يتناقض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبدأ حسن الجوار.. وتحذر من المساس بسيادتها ووحدة أرضها وشعبها".

وأدى القصف الجوي إلى مقتل خمسة من مقاتلي قوات البشمركة التابعة لإقليم كردستان العراق والمنتشرين أيضا في منطقة سنجار. ولسلطات الإقليم شبه المستقل علاقات جيدة مع تركيا وتعارض وجود أي قوات تابعة لحزب العمال الكردستاني في سنجار.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة مع رويترز إنه لن يسمح بان تتحول سنجار إلى قاعدة لحزب العمال الكردستاني مضيفا أن أنقرة أبلغت شركاءها وبينهم الولايات المتحدة وروسيا وسلطات إقليم كردستان العراق قبيل العملية العسكرية.

وقال حسين مفتي أوغلو المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية الأربعاء إن الأطراف المعنية أبلغت بالعملية العسكرية عبر القنوات العسكرية والدبلوماسية.

وأضاف مفتي أوغلو أن السلطات التركية أبلغت مسبقا مركز العمليات الجوية المشتركة للتحالف في قطر المسؤول عن القيادة والتحكم في مناطق تشمل العراق وسوريا.

وتصف الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وتركيا حزب العمال الكردستاني بأنه "تنظيم إرهابي". ويشن الحزب تمردا منذ ثلاثة عقود ضد الدولة التركية سعيا لمنح الأكراد حكما ذاتيا. وأدى الصراع إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص أغلبهم أكراد.

وكان الجيش التركي أبلغ الأربعاء عن سقوط قذائف مورتر في الأراضي التركية عبر الحدود مصدرها منطقتان داخل سوريا يعتقد أن إحداهما تسيطر عليها القوات الحكومية السورية والثانية وحدات حماية الشعب الكردية.

وقال الجيش التركي إن الهجوم لم يسفر عن وقوع قتلى أو جرحى وإنه رد على القصف.