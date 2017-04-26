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سياسة|مصر

شاهد: كيف دافع السيسي عن إعلامي طالب بتهجير أهالي سيناء؟!

26/4/2017

قال الرئيس المصري إن حديث بعض الإعلاميين بالقنوات الخاصة لا يقصد به الإساءة، وذلك في معرض رده على شكوى سيدة سيناوية عما طالب به الإعلامي أحمد موسى المقرب من السلطة بإخلاء سيناء.

وأضاف السيسي، أثناء حواره مع الحضور في المؤتمر الوطني للشباب الثلاثاء بالإسماعيلية، أنه لا يدافع عن أحمد موسى، مطالبا صاحبة الشكوى ألا تحسب هؤلاء "يقصد الإعلاميين" على الدولة.

وقال السيسي: "ساعات الموقف بيبقى ضاغط على الناس أو كده، ولكن دا مش معناه أبدا إنه هوا بيتهم وأنا مش بدافع عنهم بس بقول إن ده حتى لو كان من قناة خاصة مقصود بيه إساءة لكم".

وأكد  أن الدولة لو أرادت تهجير أهالي سيناء كانت فعلت هذا منذ فترة، مشيرا إلى أن الأزمة هناك في نهايتها.

ومضى السيسي في حديثه موجها كلامه لصاحبة السؤال: "متزعليش ولا حد من أهل سيناء يزعل، وتطولوا بالكم على بلدكم ومتخدوش الحاجة على أعصابكم لأن أحنا مشاكلنا كتير"

وانتقدت السيدة شيماء مشالي من أهالي سيناء الإعلامي أحمد موسى قائلة إن شباب سيناء سينظمون حملة ضده بسبب مطالبته بإخلاء سيناء من المواطنين قائلة:" هذه أرضنا وهنروح فين ياريس".

ويذكر أن نص بيان القوات المسلحة لخارطة الطريق التي أطاحت بالرئيس المعزول محمد مرسي نصت على "وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن".

المصدر : الجزيرة مباشر
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