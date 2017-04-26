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سياسة|مصر

شاهد: امرأة "سيناوية" تهاجم سياسات السيسي في حضوره

25/4/2017

انتقدت سيدة من محافظة شمال سيناء سياسات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في حضوره خلال مؤتمر شبابي عقده الرئيس بمحافظة الإسماعيلية الثلاثاء.

وقالت السيدة التي أتيح لها الحديث أمام السيسي إن الفيلم التسجيلي الذي عُرض خلال المؤتمر لم يأت على ذكر محافظة شمال سيناء إلا بالإرهاب ثم قالت :" إحنا مش إرهاب والإرهاب من كل المحافظات".

وتابعت :" الله وحده يعلم كيف نعيش ونحن محرومون من المواد التموينية لأن المعديات مغلقة ومواد البناء نقوم بإدخالها بأمر من المخابرات الحربية".

وطالبت السيسي قائلة :" نحن نريد تسهيلات لحياتنا "سهلولنا حياتنا".

ومضت قائلة :" مش هنحارب الإرهاب إلا بالتنمية ومش هنحارب الإرهاب بالرصاص ونحن محتاجين مشاركة مجتمعية"

وانتقدت المرأة السيناوية الإعلامي أحمد موسى قائلة إن شباب سيناء سينظمون حملة ضده بسبب مطالبته بإخلاء سيناء من المواطنين قائلة:" هذه أرضنا وهنروح فين ياريس".

وطالب شاب آخر من الحضور الرئيس المصري بأن تُحسن قوات الأمن معاملة المواطنين في سيناء خاصة في "الكمائن الأمنية" لكي يتمكنوا من الحركة.

ويعيش أهالي محافظة شمال سيناء ظروفا معيشية صعبة مع ارتفاع وتيرة القتال بين قوات الجيش والشرطة ومسلحين تابعين لتنظيم ولاية سيناء الذين أعلن مبايعته لتنظيم الدولة الإسلامية.

وسبق أن أجبرت قوات الأمن آلاف الأسر من سكان الشريط الحدودي مع قطاع غزة على إخلاء منازلهم وتهجيرهم خارج سيناء لهدم الأنفاق بين القطاع المحاصر وسيناء.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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