شاهد: السيسي"فرصة العمل للشاب الواحد تتكلف مليوني جنيه"

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن فرصة العمل الحقيقية تتكلف ما يصل إلى مليوني جنيه، مضيفا أنه لا يستطيع توفير فرص عمل لنحو 800 ألف شاب سنويا.

وأضاف خلال مؤتمر شبابي في مدينة الإسماعيلية أنه " في ظل معدل النمو هذا، لا يستطيع أحد في الدولة ولا أنا توفير فرص عمل لما بين 700 ألف إلى 800 ألف شخص يخرجون لسوق العمل سنويا".

وتابع أن "الاحتياج الفعلي للعاملين في القطاع الحكومي بالبلاد لا يتجاوز 20% بحد أقصى".

وقال السيسي إن " النمو السكاني الحالي لن يمكن مصر من التقدم بالشكل الذي نتمناه."

وأضاف السيسي أنه اتخذ إجراءات اقتصادية قاسية وصعبة في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، على الرغم من تحذيرات وزارة الداخلية بتأجيلها إلى ما بعد مظاهرات "11 نوفمبر".