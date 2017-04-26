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سياسة|مصر

شاهد: إعلامي مصري يتبرأ من مطالبته الجيش بإخلاء سيناء ونشطاء ينشرون الفيديو

26/4/2017

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يؤكد صحة ما قالته سيدة من محافظة شمال سيناء للسيسي حول مطالبة سابقة للمذيع المصري أحمد موسى بإخلاء سيناء من أهلها.

وكان موسى قد خرج في برنامجه على أحد الفضائيات المصرية مدعيا أنه لم يطالب سابقا بإخلاء سيناء من المواطنين، لكن مقطعا نشر له على مواقع التواصل الاجتماعي يثبت مطالبته النظام بإخلاء سيناء من أهلها و"دكها" على حد وصفه بتاريخ 24 أكتوبر/ تشرين أول عام 2014.

وكانت السيدة شيماء مشالي من محافظة شمال سيناء قد انتقدت سياسات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في حضوره خلال مؤتمر شبابي عقده بمحافظة الإسماعيلية الثلاثاء.

وقالت مشالي التي أتيح لها الحديث أمام السيسي إن الفيلم التسجيلي الذي عُرض خلال المؤتمر لم يأت على ذكر محافظة شمال سيناء إلا بالإرهاب ثم قالت :" إحنا مش إرهاب والإرهاب من كل المحافظات".

وتابعت :" الله وحده يعلم كيف نعيش ونحن محرومون من المواد التموينية لأن المعديات مغلقة ومواد البناء نقوم بإدخالها بأمر من المخابرات الحربية".

وطالبت السيسي قائلة :" نحن نريد تسهيلات لحياتنا "سهلولنا حياتنا".

ومضت قائلة :" مش هنحارب الإرهاب إلا بالتنمية ومش هنحارب الإرهاب بالرصاص ونحن محتاجين مشاركة مجتمعية"

وانتقدت مشالي الإعلامي أحمد موسى قائلة إن شباب سيناء سينظمون حملة ضده بسبب مطالبته بإخلاء سيناء من المواطنين قائلة:" هذه أرضنا هنروح فين ".

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي
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