خبراء أمام مجلس الشيوخ الأمريكي: مصر مقبلة على انتفاضة شعبية

دعا خبراء بارزون في شؤون الشرق الأوسط في كلمات لهم أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى إعادة النظر بسياساتها في مصر.

وقال الخبراء في كلمات أمام مجلس الشيوخ الثلاثاء، تعلقت بتقييم المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة إن الوضع في مصر غير مستقر، واستمراره على هذا النحو سوف يؤدي إلى نشوب انتفاضة شعبية.

شارك في الاجتماع السناتور ليندسي غراهام، وأعضاء اللجنة، خبيرة شؤون الشرق الأوسط بمعهد كارنيغي، ميشيل دن، والخبير بشؤون الشرق الأوسط بمركز العلاقات الخارجية، إليوت أبرامز، ومستشار الرئيس السابق باراك أوباما توم ميلانوسكي.

ولفت السناتور الجمهوري غراهام، إلى أن بلاده تقدم مئات ملايين الدولارات لمصر كمساعدات، ورغم ذلك فإنها تشهد أوضاعًا متردية على صعيد المجتمع المدني والاقتصاد، ويزداد ضعفها باستمرار ، ورحب غراهام، بمكافحة مصر لمنظمات "إرهابية " لكن دعا الولايات المتحدة التحقق فيما إذا كانت الاستثمارات والمساعدات الأمريكية تساهم في الاستقرار الداخلي للبلد والمنطقة.

من جهتها قالت ميشيل دن" إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يسعى لإظهار أن البلد يمر بحالة استقرار، ولكن الوضع مختلفٌ جدًا، واستمرار الوضع الراهن سوف يؤدي إلى نشوب انتفاضة شعبية في غضون سنوات قليلة".

وتطرقت دن إلى النمو السكاني في مصر، ومشاكل التخطيط العمراني وأزمة البنى التحتية، مشيرة أن السيسي دفع المجتمع المصري إلى حالة استقطاب أكثر حدّة، لم تكن موجودة في عهد الرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي، وأن هذا الوضع يطرح مشكلة جديدة.

وأشارت إلى أن الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان وحالة القمع السياسي التي يرتكبها نظام السيسي منذ عام 2013، لا تساهم في إطفاء الحريق بل تؤججه أكثر.

أما الخبير إليوت أبرامز، فقال إن دور مصر في المنطقة انخفض بشكل جاد، ولم تعد من الدول الفاعلة والرئيسية في العالم العربي، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية على صعيد مكافحة الإرهاب في سيناء وأدت إلى مقتل واختفاء العديد من المدنيين، خلقت حالة من الغضب داخل المجتمع المصري.

وأوضح أن استمرار الحكومة المصرية بتطبيق التدابير ذاتها سوف يقوض عملية مكافحة الإرهاب "التي تضم سجونها حوالي 60 ألف سياسي".

ولفت أبرامز، إلى أن جماعة الإخوان المسلمين ليست جماعة إرهابية، وعدم وجود بيئة صحية تنمو فيها منظمات المجتمع المدني والمعارضة لن يجعل تحقيق الاستقرار المنشود في مصر ممكنًا.

من ناحيته، قال توم ميلانوسكي مستشار أوباما، إن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر زادت بشكل كبير وأن البلاد دخلت فعليًا بطريق صعب ودعا الولايات المتحدة إعادة النظر بسياساتها تجاه مصر.