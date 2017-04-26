البث الحي
سياسة

حبس 3 شبان بالسويد بعد بث جريمة اغتصاب على الهواء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
26/4/2017

أصدرت محكمة بالسويد حكما بسجن ثلاثة شبان لما يصل إلى عامين ونصف العام بتهمة الاغتصاب في واقعة بثها أحدهم على الهواء مباشرة على فيسبوك.

وأحدثت الجريمة صدمة في السويد بعد حدوثها هذا العام في مدينة أبسالا على بعد نحو 80 كيلومترا شمال العاصمة ستوكهولم.

وتلقت الشرطة بلاغا من أفراد شاهدوا التسجيل الحي وداهمت شقة سكنية بالمدينة وألقت القبض على الثلاثة.

 وأدين اثنان بالاغتصاب الثلاثاء بينما صدر على الثالث حكم بالسجن ستة أشهر لأنه لم يبلغ بالجريمة وبتهمة التشهير بعد أن بثّ الواقعة.

ولم تذكر المحكمة أعمار المتهمين لكنها قالت إنهم من مواليد الفترة بين 1992 و1998.

وتتيح خدمة (فيسبوك لايف) لأي شخص أن يبث تسجيلا مصورا على الهواء مباشرة من هاتفه المحمول.

وشهدت السَّنة الماضية وبداية هذا العام مع انطلاق خدمة البث المباشر على موقع " فيسبوك " الكثير من الجرائم، التي شهدها ملايين النَّاس مباشرةً على صفحات المجرمين، مما جعل فيسبوك تقرر مراجعة طرق عمل التَّسجيلات المصوَّرة.

وغرَّد نائب رئيس "فيسبوك" للعمليَّات العالميَّة والشَّراكات الإعلاميَّة جاستين أوسوفسكي في تدوينة خاصَّة له أنَّ شركة فيسبوك تعتزم وضع إجراءات جديدة للتَّسجيلات المصوَّرة، منها تسريع عمليَّات الإبلاغ عن المحتوى، وتسريع عمليَّة مراجعة المحتوى من قبل الشَّركة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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