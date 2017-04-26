توقيف 803 مشتبهين بانتمائهم لمنظمة غولن في تركيا

أوقفت السلطات التركية الأربعاء، 803 مشتبهين بانتمائهم لمنظمة غولن التي تصفها بالإرهابية ممّن تغلغلوا داخل الأجهزة الأمنية في 54 ولاية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن وزير الداخلية سليمان صويلو قوله "أطلقت عملية هذا الصباح في 81 محافظة، وهي مستمرة، وأضاف أن "هذا إجراء ضروري في مصلحة الجمهورية التركية".

وجاءت الحملات، في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أنقرة، حول المنتمين إلى منظمة غولن وفعالياتهم.

وجرت حملات المداهمة بالتنسيق مع رئاسة دائرة مكافحة الجرائم المنظمة والتهريب التابعة للمديرية العامة للأمن.

وتتهم السلطات التركية غولن بالتخطيط لمحاولة انقلاب فشلت في 15 تموز/يوليو بينما ينفي هو أي دور له فيها، وتعتبر أنقرة حركة "خدمة" التي يقودها غولن "منظمة إرهابية" رغم أن المجموعة تصر على أنها حركة سلمية تدعو إلى الإسلام المعتدل.

وطالبت الحكومة التركية الولايات المتحدة مرارا بتسليمها فتح الله غولن الذي يعيش في المنفى منذ عام 1999.

يشار إلى أنه تم اعتقال نحو 47 ألف شخص حتى الآن على خلفية حالة الطوارئ المفروضة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة.

وقبيل الاستفتاء، مدد البرلمان التركي حالة الطوارئ ثلاثة أشهر إضافية حتى 19 تموز/يوليو المقبل.