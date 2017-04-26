الجزيرة تفوز بـ 27 ميدالية في مهرجان نيويورك

حصدت شبكة الجزيرة الإعلامية 27 جائزة في مهرجان نيويورك، منها 5 ميداليات ذهبية، و14 فضية، وسبع ميداليات برونزية، كما فازت قناة الجزيرة الإنجليزية بجائزة "قناة العام".

وكان نصيب الجزيرة الإنجليزية من الجوائز 3 ذهبيات، و12 فضية و5 برونزيات، مع الترشيح للتصفيات النهائية في 10 فئات مختلفة في الصحافة التلفزيونية والبرامج وصحافة الإنترنت، بينما حصلت إدارة التحقيقات بالشبكة على ذهبيتين وفضيتين وبروزنزيتين، تقديرا للأفلام الاستقصائية التي أنتجتها الإدارة.

برنامج "101 إيست" على القناة الإنجليزية، فاز بالميدالية الذهبية في فئة برامج الشأن العام، عن حلقة بعنوان: "صباح الخير باكستان"، فيما فاز البرنامج بميداليتين فضيتين عن حلقتين إحداهما تناولت موضوع زواج القاصرات، والأخرى عن وضع المسعفين في مناطق الحرب بأفغانستان، فيما فازت 3 حلقات أخرى من برنامج "101 إيست" بـ 3 ميداليات برونزية.

كما فازت إحدى حلقات السلسلة الوثائقية: "الخليفة"، بميدالية ذهبية، ومنحت حلقة أخرى من السلسلة ميدالية فضية.

وحصد وثائقي "الدولة الإسلامية وطالبان" على الجائزة الذهبية عن فئة الأعمال الوثائقية المتخصصة في القضايا المجتمعية.

وفاز برنامج "بيبول آند باور" الذي يعرض على القناة الإنجليزية، بميداليتين فضيتين وميدالية برونزية، بينما حصدت سلسلة "ويتنيس" مداليتين فضيتين.

ونال برنامج "ستريم" ميدالية فضية، وفازت سلسلة "ماي نيجيريا" وبرنامج "بيبيول هيلث" بفضيتين.

وقال جايلز تريندل، مدير الجزيرة الإنجليزية بالوكالة، إن فوز القناة بجائزة "قناة العام"، وحصد هذا الكم من الميداليات من مهرجان مرموق مثل مهرجان نيويورك، يعتبر إنجازاً مشرفاً، وتأكيداً على تميز المحتوى الإعلامي الذي تنتجه الجزيرة.

وأضاف تريندل: "إن الجزيرة الإنجليزية حريصة على رسالتها الإعلامية المتمثلة في تقديم تغطية شاملة للقضايا والأحداث التي يشهدها العالم، ومن زوايا متباينة، وهذه الجوائز اعتراف بتميز المحتوى الصحفي الذي نقدمه، وهي تقدير للجهد الذي بذله الزملاء العاملون على إنتاج هذه الأعمال المتوجة بالجوائز، وحرصهم على نقل قصص الناس".

من جهة أخرى، فازت إدارة التحقيقات بالشبكة بميداليتين ذهبيتين، عن فيلم استقصائي يكشف استخدام المنشطات من قبل بعض الرياضيين المحترفين، وميدالية فضية وبرونزية عن فيلم "الإبادة المبيتة" الذي يتناول وضع أقلية الروهينغيا في ميانمار.

وقال فيل ريس، المنتج بإدارة التحقيقات بالشبكة، تعليقا على هذا الفوز:" إن هذه الميداليات تمثل شهادة مهمة بتميز التحقيقات الاستقصائية التي أنتجتها الشبكة، خاصة الفيلم الذي كشف عن استخدام رياضيين أميركيين كبار لمواد منشطة محظورة، وهو الفيلم الذي أثار ضجة كبيرة في الولايات المتحدة، وهذه الميداليات دليل على مصداقية ودقة المعلومات التي كشفتها الجزيرة في تحقيقها".

ويعتبر مهرجان نيويورك من بين أبرز الفعاليات المتخصصة في مجال تقييم الأعمال التلفزيونية والوثائقيات، وفازت شبكة الجزيرة الإعلامية العام الماضي بـ 19 ميدالية مختلفة في فئات متعددة بالمهرجان.