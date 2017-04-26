الاتحاد الأوربي وافق على 700 ألف طلب لجوء في 2016

أظهرت بيانات تم نشرها أن دول الاتحاد الأوربي وافقت على تقديم الحماية لنحو 710400 طالب لجوء خلال عام 2016، ما يعادل أكثر من ضعف عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها في 2015.

وأوضح مكتب إحصاءات الاتحاد الأوربي (يوروستات) اليوم الأربعاء أنه تم قبول طلبات 405600 سوري، بنسبة 57% من إجمالي الطلبات التي تمت الموافقة عليها.

وتم منح الحماية لـ70% من هؤلاء السوريين في ألمانيا. وقد وافقت ألمانيا على إجمالي 445210 طلب لجوء، تشكل أكثر من 70% من إجمالي الطلبات التي تمت الموافقة عليها في دول الاتحاد.

وجاءت السويد في المرتبة التالية، حيث وافقت على نحو 70 ألف طلب حماية، ثم إيطاليا بنحو 35500.

ووافقت بولندا على 390 طلب حماية، ما يجعلها الأقل في دول الاتحاد عند مقارنة النسبة بعدد السكان.