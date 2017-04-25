شاهد: لقرب انتهاء صلاحية الحقنة المميتة.. ولاية أمريكية تنفذ الإعدام في 8 سجناء

نفذت ولاية أمريكية حكم الإعدام أمس الاثنين باستخدام الحقنة المميتة بحق شخصين أدينا باغتصاب وقتل امرأة، ليكون أول تنفيذ لإعدام مزدوج في يوم واحد منذ 17 عاما.

وكانت ولاية أركنساس الأمريكية قد نفذت حكم الإعدام في محكوم آخر قبل أيام باستخدام الحقنة المميتة كجزء من خطة لإعدام ثمانية أشخاص وذلك قبل انتهاء صلاحية الحقن القاتلة نهاية أبريل الجاري.

وفي وقت سابق قررت الولاية إلغاء تنفيذ ثلاثة أحكام بالإعدام بناء على قرار اتخذته المحكمة، كما علقت تنفيذ عقوبة أخرى كانت مقررة الأسبوع الحالي.

وكانت الولاية قد أعلنت أنها حصلت على جرعات كافية من حقنة مميتة لتنفيذ حكم الإعدام في 8 سجناء خلال إبريل/ نيسان .

وقال سولومون غريفز، المتحدث باسم الإدارة العامّة للسجون والإصلاح، في الولاية، إن "أركانساس لديها كمية كافية من كلوريد البوتاسيوم الذي ستستخدمه لتنفيذ 8 عمليات إعدام من المقرر تنفيذها في الشهر الحالي .

وأضاف أنه تم الحصول على العقّار الجديد في 8 مارس/آذار الجاري، وتنتهي صلاحيته في أغسطس/آب من العام 2018، دون أن يشير إلى الجهة المزودة لذلك العقّار، مبرّرًا أن قوانين ولاية أركنساس تحافظ على سرية المصدر الذي تتلقى منه الحقن المميتة.

وتستخدم ولاية أركانساس 3 عقاقير مميتة في بروتوكول الإعدامات لديها، إلا أن مخزونها من كلوريد البوتاسيوم انتهت صلاحيته في يناير/كانون الثاني الماضي.

ومنذ 2005، لم تنفذ الولاية أحكام إعدام بحق أي من نزلاءسجونها، وسط جدل قانوني حول شرعية استخدام الحقن المميتة لتنفيذ أحكام الإعدام بدلاً من الكرسي الكهربائي.

وخلال فبراير/شباط الماضي، قالت المحكمة العليا الأمريكية إنها لن تراجع قانون الحقن المميتة لولاية أركانساس، والذي مهّد الطريق لاستئناف عمليات الإعدام فيها.

وتستخدم الحقنة المميتة كأسلوب مفضل للإعدام في 35 ولاية أمريكية، حيث أُعدم حتى أكتوبر/تشرين الأول 2008 ما لا يقل عن 956 شخصًا بهذه الطريقة منذ إعادة فرض عقوبة الإعدام في 1976.

وبخلاف هذه الولايات الأمريكية تُستخدم الحقنة المميتة في بلدان أخرى أيضًا مثل الصين وتايلاند.