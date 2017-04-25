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شاهد: عصابة مدججة بمضادات طائرات تنفذ "سرقة القرن"

25/4/2017

اقتحم عشرات المسلحين شركة نقل أموال جنوب شرقي الباراغواي ونهبوا ملايين الدولارات من خزانتها فيما وصفه مسؤولون بأنه "سرقة القرن".

وترك حوالي 50 مسلحا مدججا بالأسلحة والمتفجرات يعتقد بأنهم ينتمون إلى عصابة برازيلية بمدينة "سيداد دل استي" في جنوب شرق الباراغواي بعد تنفيذ عملية السطو التي استمرت لساعتين وكأنها "ساحة حرب".

وقال المدعي العام في الباراغواي دنيس دوارتيا إن المهاجمين ارتدوا اقنعة وكانوا يتكلمون البرتغالية.

وأسفرت عملية السطو إضافة إلى التخريب عن مقتل شرطي بحسب السلطات وشهود.

وقامت قوة شرطة مشتركة من الباراغواي والبرازيل بمطاردة أفراد العصابة الهاربين على الحدود بين البلدين قرب شلالات اغوازو الشهيرة، وتمكنت من قتل ثلاثة منهم واعتقال "ما لا يقل عن أربعة"، تبعا لتغريدة لوزير داخلية الباراغواي.

وأكدت السلطات البرازيلية وقوع تبادل لإطلاق النار وسقوط قتلى وجرحى.

وتعهد الرئيس البرازيلي ميشال تامر بدعم شرطة الباراغواي "بكل الموارد اللازمة".    

واعتبر المسؤولون في الباراغواي عملية السرقة في سيداد دل استي بأنها غير مسبوقة، وتعتبر المدينة مركزا تجاريا رئيسيا قرب الحدود مع البرازيل والأرجنتين في منطقة ترتبط بعصابات المخدرات.

واستهدفت عملية السرقة شركة "بروسيغور " المتخصصة بنقل الأموال، وبالرغم من الحماية الأمنية العالية في هذه المؤسسة، إلا أن المهاجمين قاموا بتفجيرات أمام مقر الشرطة وإغلاق الطرقات بالسيارات المحترقة ليتسنى لهم تنفيذ مخططهم.

ولم يتم تحديد كمية الأموال التي فرّ بها اللصوص، لكن مسؤولين قالوا إن الخزانة "كانت ممتلئة" عندما حدثت السرقة، وإنها تتسع لحوالي 40 مليون دولار نقدا، دون أن تؤكد السلطات هذا المبلغ.

وترك اللصوص خلفهم سيارات عسكرية في موقع العملية بما فيها عربة مدرعة تحمل ما وصف بأنه مدفع رشاش مضاد للطائرات.

وقال رئيس شرطة الباراغواي الذي توعد بحشد الإمكانات والرجال لضبط أفراد العصابة إنه من غير المستبعد أن يكون المهاجمون قد حصلوا على مساعدة من شرطيين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
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