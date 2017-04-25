شاهد: السيسي "لن أبقى في الحكم خلافا لرغبة المصريين"

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه لن يبقى في الحكم خلافا لرغبة المصريين.

وردا على سؤال حول رد فعله إذا فشل في الانتخابات الرئاسية المقبلة قال السيسي :" لا أقبل أن أكون في منصبي رغما عن الشعب".

والتقى السيسي الثلاثاء مجموعة من الشباب في مدينة الإسماعيلية "شمال القاهرة"، ضمن مؤتمر شهري للشباب.

وتحدث السيسي في المؤتمر عما وصفه بالمشكلات الاجتماعية ومنها " زيادة التعداد السكاني" وقال إن النمو السكاني يعرقل مشروعات التنمية في مصر.

وأضاف السيسي أن وزراء ورئيس الحكومة نصحوه بعدم اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف الجنيه وتنفيذ ما وصفها بخطة الإصلاح الاقتصادي لكنه ردّ عليهم قائلا " لا نقعد على خرابها والإصلاح بدل ما نقعد على خرابها".

ومضى قائلا إن مصر تعاني أزمة في الموارد وما لديها من إيرادات لا يوازي الإنفاق.

وطرح الشباب الحضور في المؤتمر أسئلة على الرئيس المصري ومنهم شباب من شمال سيناء حيث تنشط قوات من الجيش في مواجهة عناصر تابعة لتنظيم ولاية سيناء.

وطلب شاب من سيناء الرئيس المصري بتوجيه قوات الأمن بحسن معاملة المواطنين على "الأكمنة".

في المقابل وعد الرئيس المصري بتوجيه وزارتي الداخلية والدفاع بضرورة التعامل برفق مع المواطنين في شمال سيناء.

وحول إخلاء المواطنين من الشريط الحدودي في سيناء قال السيسي إنه كان هناك نية للاكتفاء بإخلاء مساحة ألف متر فقط لكن تم اكتشاف أنفاق طولها 3 كيلومترات وعمقها 35 مترا، ولم يوضح الرئيس المصري ما إذا كان يعتزم تنفيذ خطة إخلاء أخرى أم لا.

وكانت الحكومة المصرية أجبرت آلاف الأسر بسيناء على إخلاء منازلهم القريبة من قطاع غزة حيث يوجد العديد من الأنفاق بين القطاع المحاصر ومصر.

وتعهد السيسي للمصريين بالانتهاء من تنفيذ جميع المشاريع التي وعد بها بتاريخ 30 يونيو حزيران 2018.