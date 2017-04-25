البث الحي
سياسة|مصر

شاهد: السيسي "لن أبقى في الحكم خلافا لرغبة المصريين"

25/4/2017

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه لن يبقى في الحكم خلافا لرغبة المصريين.

وردا على سؤال حول رد فعله إذا فشل في الانتخابات الرئاسية المقبلة قال السيسي :" لا أقبل أن أكون في منصبي رغما عن الشعب".

والتقى السيسي الثلاثاء مجموعة من الشباب في مدينة الإسماعيلية "شمال القاهرة"، ضمن مؤتمر شهري للشباب.

وتحدث السيسي في المؤتمر عما وصفه بالمشكلات الاجتماعية ومنها " زيادة التعداد السكاني" وقال إن النمو السكاني يعرقل مشروعات التنمية في مصر.

وأضاف السيسي أن وزراء ورئيس الحكومة نصحوه بعدم اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف الجنيه وتنفيذ ما وصفها بخطة الإصلاح الاقتصادي لكنه ردّ عليهم قائلا " لا نقعد على خرابها والإصلاح بدل ما نقعد على خرابها".

ومضى قائلا إن مصر تعاني أزمة في الموارد وما لديها من إيرادات لا يوازي الإنفاق.

وطرح الشباب الحضور في المؤتمر أسئلة على الرئيس المصري ومنهم شباب من شمال سيناء حيث تنشط قوات من الجيش في مواجهة عناصر تابعة لتنظيم ولاية سيناء.

وطلب شاب من سيناء الرئيس المصري بتوجيه قوات الأمن بحسن معاملة المواطنين على "الأكمنة".

في المقابل وعد الرئيس المصري بتوجيه وزارتي الداخلية والدفاع بضرورة التعامل برفق مع المواطنين في شمال سيناء.

وحول إخلاء المواطنين من الشريط الحدودي في سيناء قال السيسي إنه كان هناك نية للاكتفاء بإخلاء مساحة ألف متر فقط لكن تم اكتشاف أنفاق طولها 3 كيلومترات وعمقها 35 مترا، ولم يوضح الرئيس المصري ما إذا كان يعتزم تنفيذ خطة إخلاء أخرى أم لا.

وكانت الحكومة المصرية أجبرت آلاف الأسر بسيناء على إخلاء منازلهم القريبة من قطاع غزة حيث يوجد العديد من الأنفاق بين القطاع المحاصر ومصر.

وتعهد السيسي للمصريين بالانتهاء من تنفيذ جميع المشاريع التي وعد بها بتاريخ 30 يونيو حزيران 2018.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)

وفد إسرائيلي يزور أبو ظبي لتوقيع اتفاق بيع ناد لأحد أفراد العائلة الحاكمة

بعد اغتيال فخري زاده.. إسرائيل تطلب من دبلوماسييها "اليقظة"

العالم الإيراني محسن فخري زاده (رويترز)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)