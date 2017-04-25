سرقة مواد مشعة في المكسيك

قال رئيس هيئة الطوارئ الوطنية في المكسيك الاثنين إن كمية غير معروفة من المواد المشعة تعرضت للسرقة، ما دفع السلطات لإصدار تحذيرات في تسع ولايات مكسيكية.

وقال لويس فيليب بوينتي على حسابه على موقع (تويتر) إن التحذير وعمليات البحث عن المواد المسروقة تشمل ولايات خاليسكو وكوليما وناياريت وأجواسكالينتس وجواناخواتو وميتشواكان وسان لويس بوتوسي ودورانجو وزاكاتيكاس.

وحث بوينتي من لديهم معلومات عن المواد المسروقة على الإبلاغ عنها لكنه حذر قائلا "لا تفتحوها".

وجرى الإبلاغ عدة مرات في المكسيك عن سرقة أو فقدان مواد مشعة كان أحدثها في مطلع العام الماضي عندما تمت سرقة حاوية بها مواد مشعة تستخدم للأغراض الصناعية مع سيارة.