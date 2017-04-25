ترمب يكشف تفاصيل حديثه مع السيسي للإفراج عن آية حجازي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه لم يعقد صفقة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول الناشطة الأمريكية من أصل مصري آية حجازي، وإنما طلب من السيسي أن يخلي سبيلها.

وأضاف ترمب في حوار مع وكالة أسوشيد برس الأمريكية: "ليس هناك اتفاق مع السيسي، أنا قلت له، إنني سأكون مقدرا إذا نظرت في الموضوع وأخليت سبيلها، وقد خضعت آية للمحاكمة، وعلى كل حال لقد أخلى سبيلها، ليس وحدها وإنما ضمن ثمانية أشخاص آخرين".

وأضاف ترمب أنه طلب من الحكومة خروجها، وكما تعلمون فإن أوباما عمل لمدة 3 سنوات على هذه القضية وكانت المحصلة صفر.

وأوضح ترمب أنه سمع بقصة آية حجازي عن طريق الكثير من الأشخاص ومنظمات حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه حدث لا يصدق، خاصة عندما قابلتها، أدركت أنها كانت بالمكان الخطأ.

ويشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض مطلع شهر أبريل الجاري بناء على دعوة من الأخير.

وقد وصلت الناشطة المصرية الأمريكية آية حجازي إلى الولايات المتحدة على متن طائرة عسكرية بعد ثلاث سنوات قضتها بالسجون المصرية، بعد أن قضت جنايات القاهرة ببراءتها من التهم التي نسبت إليها.

وقضت جنايات القاهرة الأحد الماضي ببراءة مؤسسة "بلادي" من تهمة الاتجار بالبشر واستغلال أطفال الشوارع، وصدر الحكم بعد أسبوعين من قمة عقدت بين السيسي وترمب في واشنطن.

وكانت حجازي قد اعتقلت ووجهت إليها تهم عدة منها إدارة وتأسيس جماعة بغرض الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للأطفال، وهتك العرض والخطف بالتحايل والإكراه للمجني عليهم (الأطفال) بالإضافة إلى تهمة "إدارة كيان يمارس نشاطا من أنشطة الجمعيات من دون ترخيص.