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سياسة

تركيا تستنكر وضعها على قائمة الدول الخاضعة للمراقبة في أوربا

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
25/4/2017

عبرت وزارة الخارجية التركية الثلاثاء عن استنكارها "للقرار الجائر" الذي اتخذته الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا بإدراجها على قائمة الدول الخاضعة للمراقبة.

وأضافت الوزارة أن هذا القرار يترك أنقرة أمام خيار واحد وهو إعادة النظر في علاقاتها مع المجلس.

وقالت الوزارة في بيان "إن قرار إعادة إجراءات المراقبة لتركيا.. تحت إشراف دوائر خبيثة في الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا هو عار على هذا التكتل الذي يزعم أنه مهد الديمقراطية."

وأضاف أن رهاب الأجانب ورهاب الإسلام "ينتشران مع العنف" في أرجاء أوربا.

وأدرجت الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا تركيا على قائمة الدول الخاضعة للمراقبة بناء على مخاوف حيال ما تعتبره خنق المعارضة وانتهاكات حقوق الانسان في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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