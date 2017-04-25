تركيا: الإدارية العليا ترفض طعن الشعب الجمهوري على نتيجة الاستفتاء

رفضت المحكمة الإدارية العليا في تركيا طلبَ طعنٍ تقدم به حزب الشعب الجمهوري إلى اللجنة العليا للانتخابات لإلغاء قرارها المتعلق بقبول بطاقات اقتراع غير مختومة.

ورفض أعضاء الدائرة العاشرة في المحكمة الإدارية العليا (مجلس الدولة) الثلاثاء، طلبَ طعنٍ تقدم به حزب الشعب الجمهوري (المعارضة الرئيسية) إلى اللجنة العليا للانتخابات لإلغاء قرارها المتعلق بقبول بطاقات اقتراع غير مختومة، بأربع أصوات مقابل صوت واحد.

وأوضح أعضاء الدائرة أن قرار اللجنة العليا للانتخابات والمتعلق باحتساب بطاقات الاقتراع غير المختومة التي طلب حزب الشعب الجمهوري المعارض إلغاءها "لا يحمل طبيعة إدارية".

وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، قد رفضت في وقت سابق طلبًا تقدّم به حزب الشعب الجمهوري المعارض، لتأجيل إعلان النتائج الرسمية لاستفتاء 16 أبريل/ نيسان، قبل صدور نتيجة طعن تقدّمت به إدارة الحزب إلى المحكمة العليا بخصوص تلك النتائج.

وكان أتيلا كارت، محامي حزب الشعب الجمهوري، قد تقدّم بالطلب الأسبوع الفائت إلى المحكمة العليا للتدخل من أجل دفع لجنة الانتخابات إلى عدم إعلان نتائج الاستفتاء، لحين انتهاء كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالطعون المقدمة.

وعلى غرار ذلك تقدّم كارت بنفس الطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات، غير أنّ الأخيرة رفضته.

وكانت اللجنة العليا قد اعتمدت بطاقات انتخابية غير مختومة من قبل لجان صناديق الاقتراع.

وأكد سعدي غوفن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تصريحات صحفية، صعوبة وقوع أي تزوير في بطاقات الاقتراع التي استخدمت بالاستفتاء الشعبي، "خاصة أنها مصنوعة من قبلنا ومن ورق خاص".

جاء كلام غوفن ردًا على تصريحات زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قلجدار أوغلو أن اللجنة العليا للانتخابات قررت اعتماد البطاقة الانتخابية والظرف، غير الممهورة بختم لجان الصناديق، بعيد بدء الاقتراع.

ورفضت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا الأربعاء الماضي طعونًا تقدم بها 3 أحزاب معارضة من بينها الشعب الجمهوري، لإلغاء نتيجة الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية.

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي غوفن، في 16 أبريل/نيسان الجاري ،تصويت الناخبين لصالح التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي.

وأوضح في مؤتمر صحفي، أن مجموع المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغ 24 مليونًا و763 ألفًا و516 مواطنًا، والمصوتين بـ"لا" 23 مليونًا و511 ألفًا و155 مواطنًا.

وأضاف غوفن أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن أواخر أبريل/نيسان بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.