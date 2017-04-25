إسرائيل تصادر أرضا بالقدس لبناء مركز يهودي

أودعت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، مخططا لمصادرة أرض، في القدس المحتلة، توطئة لبناء مركز يهودي عليها.

وقالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المختصة برصد الاستيطان، في تقرير لها الثلاثاء، إن البلدية أودعت الأحد مخططا لمصادرة ألف و300 متر مربع من أراضي القدس المحتلة.

وتقع هذه الأراضي بين الشارع الرئيسي وجدار المقبرة اليهودية في حي راس العامود وهي ليست بعيدة عن الحرم القدسي والمسجد الأقصى، ومحاذية للمسجد في راس العامود.

وقالت صحيفة ‘هآرتس’ اليوم، الثلاثاء، إن المخطط لبناء مركز زوار أعدته "سلطة تطوير القدس" بالتعاون مع البلدية.

وقالت "السلام الآن" إن الخطة تهدف لمصادرة الأرض من أجل السماح بإقامة مركز لزوار المقبرة.

وأوضحت حركة السلام الآن، أن المنطقة حساسة للغاية فهي تبعد 300 مترا عن البلدة القديمة، وقريبة من مسجد بلدة راس العامود.

ولفتت "السلام الآن"، إلى أنه بعد إيداع المخطط، فإن أمام الجمهور فترة 60 يوما للاعتراض عليه قبل الحصول على رخصة البناء.

ورأت الحركة، أن لبناء مركز الزوار في هذه المنطقة الحساسة، "آثار بعيدة الأمد على مستقبل حل الدولتين وإمكانية التوصل إلى حل توفيقي بشأن القدس".

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في العام 1967.

ويطالب الفلسطينيون بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس على حدود 1967 ويعتبرون إن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية تقوض إمكانية إقامة هذه الدولة.