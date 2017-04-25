إسبانيا تعتقل 8 مغاربة للاشتباه في صلتهم بهجوم ببروكسل

قالت الشرطة الإسبانية الثلاثاء إنها اعتقلت 9 أشخاص، بينهم 8 مغاربة وداهمت 12 منزلا بمدينة برشلونة للاشتباه في وجود صلة لهم بالهجوم على مطار بروكسل العام الماضي.

وجرى تنفيذ عمليات المداهمة بالتنسيق مع الشرطة البلجيكية والشرطة المغربية.

وقالت المحكمة العليا الإسبانية في بيان إن ثلاثة على الأقل من المعتقلين يشتبه في أنهم على صلة بالتفجيرات الانتحارية التي وقعت في بلجيكا في مارس/آذار 2016 وأسفرت عن مقتل 31 شخصا في مطار بروكسل ومترو الأنفاق.

وقالت الشرطة إن المعتقلين التسعة هم ثمانية مغاربة وإسباني تتراوح أعمارهم بين 30 و40 عاما. ومعظم المعتقلين لهم سجل إجرامي متصل بأنشطة الجريمة المنظمة مثل الاتجار بالمخدرات.

وقالت المحكمة إن معظم المعتقلين يقيمون منذ أكثر من 20 عاما في منطقة قطالونيا بشمال شرق البلاد لكن كثيرا ما قاموا بزيارات للمغرب.

وقالت الشرطة والمحكمة إنه بتفتيش المنازل تم العثور على وثائق وأجهزة كمبيوتر وشرائح ذاكرة سيتم تحليلها من جانب السلطات إضافة إلى ثلاث قطع أسلحة على الأقل ومواد مخدرة منها الماريغوانا.

وأضافت الشرطة أنه تجري حاليا بالتنسيق مع الشرطة المغربية عمليات مداهمة لمنازل في المغرب فيما يتصل بالاعتقالات الأخيرة.

وقالت الشرطة إن المداهمات جاءت في أعقاب تحقيق مستمر منذ ثمانية أشهر يتعلق بأشخاص يشتبه بأنهم من "المتشددين الإسلاميين" لهم صلة بالجريمة المنظمة في منطقة برشلونة.

وبخلاف عدد المعتقلين الثلاثاء تكشف أرقام وزارة الداخلية أن إسبانيا اعتقلت خلال العام الحالي نحو 22 شخصا في 16 عملية تتصل بمكافحة "التطرف الإسلامي".