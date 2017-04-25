أوباما يعود للأضواء ويستعد لمساعدة "القادة الجدد"

عاد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إلى الأضواء مجددا، قائلا أنه يأمل في أن يمضي المرحلة المقبلة من حياته في المساعدة في "إعداد الجيل المقبل من القادة".

فبعد ثلاثة أشهر من مغادرته البيت الأبيض، كسر أوباما صمته في شيكاغو عندما تحدث إلى طلاب من المدارس الثانوية والكليات الجامعية وحثهم على ضرورة أم تكون لهم مشاركة أوسع في الحياة العامة.

وقال أوباما في كلمته أمام كلية الحقوق بجامعة شيكاغو أمس الاثنين حيث كان محاضرا في كلية الحقوق "الآن وبعد انتهاء رئاستي، فإنني أقضي الكثير من الوقت في التفكير في ما هو أهم شيء يمكن أن افعله لوظيفتي التالية".

وأضاف أوباما أنه "متفائل جدا" حيال المستقبل وأن المشاكل التي تواجهها بلاده يمكن حلها.

وأوضح أوباما أنه مقتنع بأن أهم شيء يستطيع فعله هو المساعدة بأي طريقة ممكنة لإعداد الجيل التالي من القادة لحمل الراية ليحاولوا بطريقتهم تغيير العالم.

ولم يظهر أوباما علنا ولم يجر أي مقابلة منذ خروجه من البيت الأبيض في 20 يناير / كانون الثاني.

وبعث أوباما بتغريدات عدة مرات، كما أدلى ببعض التصريحات من خلال المتحدث باسمه للدفاع عن إنجازاته في الرعاية الصحية.

وتعد قضية إشراك الشباب في الحياة العامة والمجتمع في صلب مهمة "مركز أوباما" الواقع في الجانب الجنوبي من شيكاغو حيث بدأ أوباما حياته المهنية كناشط اجتماعي.

ومن المقرر أن يلقي أوباما كلمة "مقابل أجر "خلال زيارة إلى إيطاليا في مايو / أيارالمقبل.

وفي 25 من الشهر المقبل سيلقي كلمة في كنيسة بروتستانية عند بوابة براندنبرغ في برلين وإلى جانبه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.