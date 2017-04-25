البث الحي
سياسة

أزمة بيانات بين أمريكا وتركيا بسبب "مذابح الأرمن"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترمب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترمب
25/4/2017

قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر الاثنين إن بيان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتعلق بأحداث 1915 كان متوافقاً مع مواقف الإدارات الأمريكية السابقة.

وأضاف سبايسر أن بيان الرئيس الأمريكي الذي وزعه البيت الأبيض في وقت سابق الاثنين "تم وضعه بما يتوافق مع البيانات التي تم وضعها من قبل عدد من الإدارات السابقة".

ووزع البيت الأبيض بياناً للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تضمن عبارتي "الكارثة الكبرى" و"أسوأ الفظائع الجماعية في القرن العشرين"، لوصف أحداث عام 1915، التي يزعم الأرمن أنهم تعرضوا خلالها لعملية "إبادة جماعية" على أيدي العثمانيين.
لكن وزارة الخارجية التركية اعتبرت تصريحات ترمب هي "تضليل" و"تعريفات كاذبة".

وأكدت الوزارة "نتوقع من الإدارة الأمريكية الجديدة ألا تعتمد الرواية التاريخية من جانب واحد المأخوذ عن هذه المجموعات المعروف عنها ميلها إلى العنف وخطابات الكراهية، واعتماد نهج يأخذ بعين الاعتبار معاناة جميع الأطراف".
وتعد هذه المسألة حساسة في الولايات المتحدة خاصة في أوساط الأرمن الأمريكيين، الذين يعيش معظمهم في لوس أنجليس.    

ويقدر الأرمن عدد ضحايا هذه المجازر ما بين مليون ومليون و500 ألف شخص.    

ويطلق الأرمن من آن لآخر دعوات لـ "تجريم" تركيا، وتحميلها مسؤولية مزاعم بتعرض أرمن الأناضول لعملية "إبادة وتهجير" على يد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، أو ما يعرف بـ"أحداث عام 1915″.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة الجماعية" على هذه الأحداث، وتصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين.

وتقول إن ما حدث كان "تهجيرا احترازيا" ضمن أراضي الدولة العثمانية؛ بسبب عمالة عصابات أرمنية للجيش الروسي.

وتدعو أنقرة إلى تناول هذا الملف بعيدا عن الصراعات والمصالح السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني التخلي عن النظرة أحادية الجانب للتاريخ، وأن يتفهم كل طرف ما عاشه الآخر.

المصدر : الأناضول + الفرنسية
المزيد من سياسة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)

وفد إسرائيلي يزور أبو ظبي لتوقيع اتفاق بيع ناد لأحد أفراد العائلة الحاكمة

بعد اغتيال فخري زاده.. إسرائيل تطلب من دبلوماسييها "اليقظة"

العالم الإيراني محسن فخري زاده (رويترز)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)