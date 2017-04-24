محام فلبيني يقاضي دوتيرتي أمام المحكمة الجنائية الدولية

رفع محام فلبيني الاثنين دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس رودريغو دوتيرتي ومسؤولين كبار بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إطار حملة وطنية لمكافحة المخدرات.

وقال المحامي جود سابيو في عريضة الدعوى التي جاءت في 77 صفحة إن دوتيرتي ارتكب جرائم ضد الإنسانية "بشكل متكرر وثابت ومتواصل" مشيرا إلى أنه في عهده بات قتل المشتبه في تورطهم في الاتجار بالمخدرات وغيرهم من المجرمين "أمرا محمودا".

وسابيو هو محامي إدجار مانوباتو الذي شهد أمام مجلس الشيوخ الفلبيني بأنه كان أحد أفراد فرقة اغتيال تعمل وفقا لأوامر دوتيرتي.

وهذه أول شكوى تخرج إلى العلن ضد دوتيرتي أمام المحكمة الجنائية الدولية وهي تستند إلى شهادة ماتوباتو والشرطي المتقاعد ارتورو لاسكاناس فضلا عن بيانات لمنظمات حقوقية وتقارير إعلامية بينها تقرير لرويترز عن أعمال القتل.

وتزعم عريضة الدعوى أن دوتيرتي و11 مسؤولا حكوميا على الأقل مسؤولون قانونيا عن أعمال قتل وتطالب بإجراء تحقيق وإصدار مذكرات توقيف وإحالتهم للمحاكمة.

ولم يجد المشرعون الفلبينيون دليلا على صحة شهادة ماتوباتو أمام مجلس الشيوخ والتي وصفها مساعدو دوتيرتي بأنها مفبركة.

ولقي نحو تسعة آلاف شخص في الفلبين حتفهم منذ تسلم دوتيرتي منصبه في الصيف الماضي.

وينفي دوتيرتي باستمرار تورطه في أي فرقة اغتيال وقال إن أوامره بقتل المشتبه بهم في الاتجار بالمخدرات تأتي في إطار قيود تلزم رجال الشرطة بالعمل في إطار القانون.