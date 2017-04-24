شاهد: غرق زورق مهاجرين ومقتل 16 شخصًا

قال مسؤولون (الاثنين) إن 16شخصا على الأقل أحدهم طفل لاقوا حتفهم إثر غرق زورق مطاطي يقل لاجئين ومهاجرين قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية.

ويعتقد أن هذه هي أولى الوفيات المؤكدة في المياه اليونانية هذا العام لمهاجرين أو لاجئين يخوضون هذه الرحلة القصيرة والخطيرة من تركيا على متن زوارق مطاطية مكتظة بالركاب.

وقال مسؤولون من خفر السواحل اليوناني وخفر السواحل التركي إنه تم انتشال تسع جثث في المياه اليونانية وسبع جثث أخرى في المياه التركية فيما تم إنقاذ ناجيتين اثنتين من الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

ونقلت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن الناجيتين، وإحداهما حامل، قولهما إن عددا يتراوح بين 20 و25 شخصا كانوا على متن الزورق عندما انقلب الساعة 1900 بتوقيت جرينتش (الأحد).

ورغم أن أقل من عشرة أميال بحرية تفصل ليسبوس عن الشواطئ التركية فإن المئات غرقوا أثناء محاولتهم العبور منذ أن بدأت أزمة اللاجئين في أوربا عام 2015.