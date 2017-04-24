خروج الدفعة السادسة من مهجري الوعر بحمص السورية

أقلت صباح الاثنين حافلات الدفعة السادسة من مهجري حي الوعر المحاصر في مدينة حمص (وسط سوريا) نحو مدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي.

يأتي ذلك في إطار اتفاق لتهجير حي الوعر بدأ قبل نحو شهرين بدفعات تبلغ نحو ألفي شخص أسبوعيا.

وأفادت مصادر في المعارضة أن عدد المهجرين الخارجين في هذه الدفعة الجديدة يتجاوز ألفي شخص أي نحو 450 عائلة، ليكون بذلك بلغ عدد المهجرين من آخر أحياء سيطرة المعارضة بحمص نحو 11 ألفا.

وذكرت المعارضة أن الدفعة الجديدة للمهجرين سيتم نقلها في خمسين حافلة وسبع شاحنات، وتتضمن الدفعة العديد من الحالات الخاصة، منهم ٢٥ عائلة من الأيتام وأبناء المعتقلين، وثماني حالات من الإعاقة، و40 حالة من الأمراض المزمنة، إضافة إلى مئة رضيع.