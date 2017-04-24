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سياسة|الولايات المتحدة

ترمب: المكسيك ستمول الجدار الحدودي "في نهاية المطاف"

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
24/4/2017

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأحد إنه يتوقع أن تمول المكسيك الجدار الذي وعد ببنائه على امتداد الحدود الجنوبية مجددا وعدا أعلنه خلال حملته الانتخابية.

 وقال ترمب في تغريدة على تويتر "في نهاية المطاف…ستمول المكسيك بشكل من الأشكال الجدار الحدودي الذي تشتد الحاجة إليه."

وجدد ترمب طلبه للمكسيك في يوم حاول فيه أيضا الضغط على الديمقراطيين في الكونغرس لضم تمويل الجدار الحدودي إلى قانون الإنفاق الذي يتعين الموافقة عليه كي تواصل الحكومة الأمريكية عملها بعد يوم الجمعة.

وأدى طلب ترمب بأن تمول المكسيك الجدار الحدودي إلى أزمة دبلوماسية مع الجارة الجنوبية للولايات المتحدة خلال أول أسبوع من رئاسته. وألغى الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو في 26 يناير/كانون الثاني زيارة كان يعتزم القيام بها للقاء ترمب وطرح البيت الأبيض فكرة فرض ضريبة تبلغ 20 في المئة على السلع المستوردة من المكسيك لتمويل الجدار.

وقالت الحكومة المكسيكية إن الزعيمين اتفقا في اليوم التالي على عدم التحدث علانية عن تمويل الجدار. وقال البيت الأبيض إنهما اعترفا بوجود خلافات بشأن الجدار المقترح ولكنهما اتفقا على "تسوية هذه الخلافات." 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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