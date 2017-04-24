العراق: الجيش يستعيد 70% من الجانب الغربي للموصل

أعلن الجيش العراقي الاثنين، استعادة السيطرة على 70% من مساحة الجانب الغربي لمدينة الموصل، شمالي البلاد، منذ بدء الحملة العسكرية لطرد تنظيم الدولة في شباط/ فبراير الماضي.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة التابعة للجيش، العميد يحيى رسول، إن "القوات العراقية استعادت 70 في المئة من أحياء الجانب الغربي لمدينة الموصل، وما تبقى من أحياء تحت سيطرة تنظيم الدولة يقع في مرمى نيران قواتنا التي تطوق تلك الأحياء بشكل كامل".

وأضاف رسول، في تصريح نشرته خلية الإعلام الحربي التابعة للجيش، والمعنية بإعلان نتائج الحرب، أن " القوات العراقية والطائرات الحربية تواصل قصف مسلحي (داعش) عبر أسلحة ذكية ذات تدمير محدود".

وتمكنت القوات العراقية خلال حملة عسكرية بدأت في أكتوبر/تشرين أول الماضي من استعادة النصف الشرقي للمدينة، ومن ثم بدأت في 19 من شباط/فبراير الماضي هجوماً لاستعادة الشطر الغربي للمدينة.