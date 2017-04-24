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سياسة|إسرائيل

إسرائيل تقر اتفاقا مع الصين لجلب عمالة لقطاع البناء

وزير النقل الإسرائيلي والسفير الصيني في تل أبيب يدشنان العمل في موقع بناء
وزير النقل الإسرائيلي والسفير الصيني في تل أبيب يدشنان العمل في موقع بناء
24/4/2017

أقرت الحكومة الإسرائيلية الأحد اتفاقا وقعته مع حكومة الصين خلال زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن جلب آلاف العمال الصينيين إلى إسرائيل للعمل في قطاع البناء.

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنه سيصل في المرحلة الأولى إلى تل أبيب ستة آلاف عامل، وسيرتفع العدد خلال عام إلى 20 ألف عامل.

وذكرت تقارير إخبارية أن الاتفاق لا يشمل  قيام العمال الصينيين بالبناء في مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية.

وزار نتنياهو الصين الشهر الماضي بمناسبة مرور ربع قرن على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون إن الاتفاق يضمن تشغيل العمال في مناطق "يتفق عليها الجانبان تأخذ في لاعتبار سلامتهم ورفاههم".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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