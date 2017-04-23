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سياسة

ماكرون ولوبن يتواجهان في الجولة الثانية برئاسيات فرنسا

23/4/2017

قالت وزارة الداخلية الفرنسية إن النتائج الجزئية بعد إحصاء 20 مليون صوت تظهر حصول مارين لوبن على 24.38% وإيمانويل ماكرون على 22.19%.

وكانت تقديرات أولية قد أظهرت (الأحد) فوز مرشح حركة "إلى الأمام" الوسطي إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية.

وجرت الانتخابات في ظل منافسة شديدة بين أربعة مرشحين، وإقبال مرتفع على صناديق الاقتراع وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكانت عمليات الفرز قد بدأت في مكاتب الاقتراع التي أغلقت أبوابها في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، في حين تم تمديد عملية التصويت في المدن الكبرى لساعة إضافية أخرى حتى الثامنة مساء (السادسة بتوقيت غرينيتش).

وتصاعدت نسبة المشاركة حتى بلغت 77% مع انتهاء التصويت.

ودعي نحو 47 مليون فرنسي للمشاركة في هذه الجولة التي كان معدل الإقبال فيها قريبا من المعدل الذي سجل في انتخابات 2012.

وكانت المنافسة شديدة في هذه الجولة بين ماكرون ولوبن وفيون وميلونشون.

لكن الاستطلاعات تجمع على أن ماكرون سيهزم لوبن بنسبة 60% مقابل 40% في الجولة الثانية في السابع من مايو/أيار القادم.

وجرى اقتراع اليوم وسط هواجس أمنية كبيرة بعد ثلاثة أيام من هجوم وقع في جادة الشانزليزيه في باريس وأسفر عن مقتل شرطي، وتبنى الهجوم تنظيم الدولة الإسلامية.

ونشرت السلطات الفرنسية نحو 60 ألفا من قوات الأمن والجيش لتأمين مكاتب الاقتراع البالغ عددها 69 ألفا في الأراضي الفرنسية وفي المقاطعات والأقاليم الفرنسية الواقعة خارج القارة الأوربية، والتي تمت عمليات التصويت فيها مبكرا.

وقد أخلى الأمن الفرنسي مكتبين انتخابيين في مدينة بيزانسون جنوب غربي فرنسا كإجراء أمني احترازي، قبل أن يتم فتحهما لاحقا.

وتم الإخلاء بعد معاينة بندقية صغيرة داخل سيارة توقفت قرب مركز انتخابي بالمدينة، وهرب منها رجلان وتركا محركها يعمل.

وفور معاينة الشرطة أن السيارة مسروقة تم إخلاء المكان.

وقالت السلطات إن الأمر يتعلق بقضية حق عام، وتم فتح المركز الانتخابي سريعا وعادت الأمور إلى نصابها.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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