كوريا الشمالية: مستعدون لضرب حاملة الطائرات الأمريكية

قالت كوريا الشمالية إنها مستعدة لإغراق حاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسون.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن صحيفة رودونغ سينمون الناطقة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية "قواتنا الثورية مستعدة للقتال وإغراق حاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية بضربة واحدة".

وجاء التهديد في وقت انضمت فيه سفينتان تابعتان للبحرية اليابانية إلى مجموعة قتالية لحاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسون بهدف إجراء تدريبات في غرب المحيط الهادي.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مجموعة قتالية تابعة لحاملة الطائرات بالإبحار صوب المياه الدولية قبالة شبه الجزيرة الكورية ردا على التوتر المتصاعد بسبب الاختبارات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية وتهديداتها بمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها في آسيا.

وقال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي إن المجموعة ستصل "في غضون أيام"؛ لكنه لم يكشف أي تفاصيل.