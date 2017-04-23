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شراكة استراتيجية بين غوغل وشبكة الجزيرة الإعلامية

شراكة إستراتيجية بين غوغل وشبكة الجزيرة الإعلامية
شراكة إستراتيجية بين غوغل وشبكة الجزيرة الإعلامية
23/4/2017

أعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية وغوغل عن شراكة استراتيجية تجمع المؤسستين، تشمل التعاون الثنائي واعتماد التقنيات والحلول الرقمية التي تنتجها شركة غوغل في مجالات العمل الإعلامي المختلفة

وتأتي هذه الشراكة ضمن سعي الجزيرة للتوسع رقمياً، واعتماد أحدث التقنيات الإبداعية المستخدمة في مجالات العمل الإعلامي.

وتعتبر الجزيرة من أهم شركاء غوغل في المنطقة. وتأتي الشراكة في إطار سعى غوغل لتعزيز منظومة تقنية للإنتاج الإعلامي تعتمد أفكاراً ومنتجات إبداعية جديدة.

 وتعمل شبكة الجزيرة الإعلامية مع غوغل منذ فترة في مجالات تعاون مختلفة، وبلغ عدد المشتركين في قنواتها على موقع YouTube مليوني مشترك، وساهمت تطبيقات غوغل الإعلامية في توسيع قاعدة التوزيع الرقمي للشبكة، على مختلف المنصات المتاحة بما فيها منصة DoubleClick، وتجاوزت نسبة متابعي القناة على أجهزة الهاتف المحمول 70 % (كما يوضح هذا الفيديو).

وستمكن هذه الشراكة الجزيرة من الوصول إلى أهدافها الاستراتيجية في مجال التحول الرقمي، وتعزيز ريادتها في مجال الإعلام والبث الرقمي باستخدام تقنيات غوغل ومنصاتها المبتكرة.

 وتركز هذه الشراكة على عدة محاور هي: جذب الجمهور وتعزيز علاقته بما تنتجه الجزيرة، وإنتاج محتوى بصري يتلاءم مع الهواتف المحمولة، ورفع حجم عائدات الإعلانات عبر المنصات الرقمية، وتطوير مهارات الصحفيين في التعامل مع التقنيات الجديدة، وستوفر المؤسستان الموارد والإمكانات اللازمة لتنفيذ بنود هذه الشراكة وإنجاحها.

وأعرب آلفونسو دي غايتانو، مدير الشراكات الدولية والأسواق الناشئة بشركة غوغل عن سعادته بالشراكة مع شبكة الجزيرة الإعلامية، وثمّن سعي الجزيرة للاستفادة من أحدث التقنيات التي تنتجها غوغل في مجال العمل الإعلامي. وأكد أن هذه الشراكة تشمل جوانب وخدمات مختلفة، منها منصة "دبل كليك"، وموقع يوتيوب، وآلية التخزين السحابي "كلاود" وغيرها من الأدوات التقنية لغوغل.

من جانبه، قال عبد الله النجار، المدير التنفيذي للهوية المؤسسية والاتصال الدولي بالشبكة، إن الجزيرة حريصة على استخدام أحدث ما توصلت إليه التقنية في مجال البث وتوزيع المحتوى الرقمي، وتربطها علاقة تعاون وطيدة مع شركة غوغل، وأعرب عن سعادته بهذه الشراكة، التي تمثل إضافة مهمة للجانبين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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