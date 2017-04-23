شاهد: حريق هائل يلتهم مساحات شاسعة في فلوريدا

قرر حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية ريك سكوت نشر قوات الحرس الوطني في الولاية لمواجهة حرائق الغابات التي اندلعت في جنوب غرب الولاية.

وأدت النيران إلى تفحم نحو خمسة آلاف فدان في إحدى المقاطعات وأجبرت أكثر من أسرة على إخلاء مساكنهم.

وقال مسؤولون في الولاية إن بعض السكان رفضوا إخلاء منازلهم بالرغم من تدمير النيران لتسعة منازل وإصابة شخص بإصابات طفيفة.

واستخدمت سلطات الولاية خمس مروحيات للمساعدة في جهود إطفاء الحرائق.

وأعلنت حالة الطوارئ في فلوريدا منذ نحو أسبوعين بعد سلسلة من الحرائق نتيجة حالة الجفاف التي تعاني منها الولاية.