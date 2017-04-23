البث الحي
سياسة|العراق

شاهد: تعذيب مدني بالموصل على يد الأمن والحشد

22/4/2017

تداولت صفحات على موقع فيسبوك مقربة من الأجهزة الأمنية العراقية ومليشيا الحشد الشعبي، مقطع فيديو يظهر أفرادا في الأجهزة الأمنية يتناوبون على إهانة وضرب معتقل مدني في الموصل.

ويظهر في التسجيل مدني معصوب العينين موثوق اليدين في عربة عسكرية، محاطا بعدد من أفراد الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع يتناوبون على ضربه وإهانته والإيحاء بإعدامه بذريعة انتمائه لتنظيم الدولة الإسلامية.

وسبق لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن اتهمت في فبراير/شباط 2017 الجيش العراقي ومليشيا الحشد باحتجاز فارين من مدينة الموصل وارتكاب انتهاكات بحقهم، شملت الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي.

المصدر : الجزيرة + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)

وفد إسرائيلي يزور أبو ظبي لتوقيع اتفاق بيع ناد لأحد أفراد العائلة الحاكمة

بعد اغتيال فخري زاده.. إسرائيل تطلب من دبلوماسييها "اليقظة"

العالم الإيراني محسن فخري زاده (رويترز)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)