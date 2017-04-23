شاهد: تعذيب مدني بالموصل على يد الأمن والحشد

تداولت صفحات على موقع فيسبوك مقربة من الأجهزة الأمنية العراقية ومليشيا الحشد الشعبي، مقطع فيديو يظهر أفرادا في الأجهزة الأمنية يتناوبون على إهانة وضرب معتقل مدني في الموصل.

ويظهر في التسجيل مدني معصوب العينين موثوق اليدين في عربة عسكرية، محاطا بعدد من أفراد الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع يتناوبون على ضربه وإهانته والإيحاء بإعدامه بذريعة انتمائه لتنظيم الدولة الإسلامية.

وسبق لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن اتهمت في فبراير/شباط 2017 الجيش العراقي ومليشيا الحشد باحتجاز فارين من مدينة الموصل وارتكاب انتهاكات بحقهم، شملت الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي.