تدريبات عسكرية مصرية أمريكية مشتركة في البحر الأحمر

قالت وزارة الدفاع المصرية اليوم الأحد إن وحدات من القوات البحرية المصرية والأمريكية بدأت تدريبات مشتركة في البحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية إن التدريبات، التي تحمل اسم "تحية النسر 2017" تجري بمشاركة ست دول بصفة مراقب وهي: السعودية والإمارات والبحرين وباكستان والكويت وإيطاليا.

وتأتي التدريبات المشتركة وسط تقارب مصري أمريكي توجته زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة مطلع الشهر الجاري.

واتفق ترمب والسيسي خلال الزيارة على تعزيز التعاون في مجال "مكافحة الإرهاب".

وقال المتحدث العسكري المصري إن التدريبات تشمل "تخطيط وإدارة أعمال قتال مشتركة نهاراً وليلاً بالتعاون مع القوات الجوية لتأمين منطقة بحرية ضد التهديدات المختلفة، والتدريب على أعمال المعاونة بالبحث والإنقاذ بالبحر، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المشتبه بها بمشاركة عدد من الوحدات والقطع البحرية وعناصر من القوات الخاصة البحرية من الجانبين".

وتأتي التدريبات بعد أيام من زيارة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إلى مصر الأسبوع الماضي لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين ومكافحة الإرهاب في أول زيارة يجريها للقاهرة منذ توليه المنصب.

وقالت وزارة الدفاع المصرية إن التدريب البحري المشترك "يعكس عمق علاقات الشراكة والتعاون الإستراتيجي لكلا البلدين الصديقين في العديد من المجالات".

وتوقفت مناورات "النجم الساطع" المشتركة بين مصر وأمريكا عام 2011 بسبب الاضطرابات السياسية التي أعقبت ثورة 25 من يناير/كانون الثاني التي أطاحت نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.