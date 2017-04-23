البث الحي
سياسة

إيران تتهم ترمب بمحاولة إيجاد ذريعة لإلغاء الاتفاق النووي

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
23/4/2017

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يسعى هو وإدارته لإيجاد ذريعة لإلغاء الاتفاق النووي بين الغرب وإيران.

وأضاف نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم السبت في بيان: "أيا كانت الذريعة، فلن نسمح بذلك."

ونقل الموقع الإلكتروني للوزارة عن عراقجي قوله إن إيران ستطرح للنقاش الجاد والنقد مسألة "التوجه نحو المواجهة" الذي تمارسه إدارة ترمب خلال الاجتماع المخصص لمناقشة الملف النووي يوم الثلاثاء المقبل في فيينا.

كان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون انتقد خلال الأيام الماضية توقيع الاتفاق النووي بين الغرب وإيران، مبررا ذلك بأنه لا يفي بغرض منع إيران عن إنتاج الأسلحة النووية.

وقال تيلرسون يوم الأربعاء الماضي في واشنطن: "إن الاتفاق يؤجل فقط وصول إيران إلى هدفها المتمثل في أن تكون قوة نووية."

ويفترض أن يؤدي الاتفاق النووي مع إيران المبرم في فيينا إلى تبديد مخاوف المجتمع الدولي من إمكانية بناء طهران أسلحة نووية.

ويتضمن الاتفاق عدة إجراءات منها إخضاع برنامجها لتخصيب اليورانيوم لمدة 25 عاما لمنظومة مراقبة وتقييد متعددة الحلقات تشرف عليها المنظمة الدولية للطاقة الدولية.

في المقابل يقضي الاتفاق بأن يرفع الغرب العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من سياسة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)

وفد إسرائيلي يزور أبو ظبي لتوقيع اتفاق بيع ناد لأحد أفراد العائلة الحاكمة

بعد اغتيال فخري زاده.. إسرائيل تطلب من دبلوماسييها "اليقظة"

العالم الإيراني محسن فخري زاده (رويترز)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)