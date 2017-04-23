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سياسة|تركيا

أردوغان يترك منصبه الرئاسي لطالب تركي

أردوغان ترك منصبه للطالب "ييت تورك"
أردوغان ترك منصبه للطالب "ييت تورك"
23/4/2017

في تقليد سنوي احتفالا بعيد الطفولة ويوم السيادة الوطنية في تركيا، ترك الرئيس رجب طيب أردوغان منصبه للطالب "ييت تورك" (10 سنوات).

واستقبل أردوغان (الأحد) مجموعة من الطلاب الأتراك برفقة وزير التربية عصمت يلماز، بمجلس الأمن القومي التركي بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، وذلك بمناسبة عيد الطفولة وذكرى السيادة الوطنية الموافق 23 من أبريل/نيسان من كل عام.

وقال الطالب ييت تورك، وهو أحد طلاب مدرسة محمد عاكف أرصوي الابتدائية في العاصمة أنقرة: "ذكرى عيد الطفولة والسيادة الوطنية، تعيد إلى أذهاننا الخطوة التاريخية التي اتخذها مجلسنا الوطني (البرلمان) الذي يمثل قلب الديمقراطية والإرادة الوطنية في بلدنا، على صعيد النضال من أجل الصمود عبر حرب الاستقلال في 23 من أبريل/ نيسان 1920".

وأعرب تورك عن "امتنانه وسعادته لاستقباله من قبل رئيس الجمهورية، وتسلمه سلطاته التمثيلية".

من جهته، أثنى أردوغان على فصاحة الطالب ييت تورك، وقدراته الخطابية، والإعداد الجيد لكلمته، معربًا عن افتخاره بالطالب تورك وزملائه.

وشدد الرئيس التركي على أن الأطفال هم مستقبل البلاد، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم الدراسية.

كما أوصى أردوغان الطلاب بطاعة الوالدين والمدرسين، وتقبيل أياديهم، وإبداء الاحترام لهم، والالتزام بتعليماتهم.

وتحتفل تركيا (الأحد) بعيد الطفولة، إضافة إلى الذكرى السابعة والتسعين لانعقاد أول جلسة لمجلس الأمة التركي (البرلمان) وهو ما يعرف بعيد "السيادة الوطنية" وسط  فعاليات مختلفة في كافة أرجاء البلاد.

ويوافق "عيد الطفولة والسيادة الوطنية" في تركيا، 23 من أبريل/ نيسان من كل عام، وهو التاريخ الذي وُضع فيه حجر أساس الجمهورية التركية، وافتتح مجلس الأمة الكبير (البرلمان) عام 1920.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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