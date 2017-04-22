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سياسة

وزير أمريكي دافع عن قرارات ترمب فوقع في مستنقع انتقادات

22/4/2017

واجه وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز فيضا من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي لإشارته لولاية هاواي الأمريكية بأنها مجرد "جزيرة في المحيط الهادي".

وبالاستعانة بوسم (جزيرة في المحيط الهادي) نبه كثيرون من مستخدمي موقع تويتر الوزير إلى أن هاواي جزء من البلاد ومسقط رأس الرئيس السابق باراك أوباما وموطن بيرل هاربر.

كان سيشنز قال في برنامج إذاعي إنه "اندهش لقدرة قاض يجلس في جزيرة بالمحيط الهادي على إصدار أمر يمنع رئيس الولايات المتحدة من صلاحياته القانونية والدستورية".

وكان الوزير يشير إلى القاضي ديريك واتسون بمحكمة جزئية في هونولولو الذي أوقف الأمر التنفيذي الثاني الذي أصدره ترمب لحظر دخول مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة. وقال القاضي إن الأمر ينطوي على تمييز ضد المسلمين.

وقالت شركة براندووتش لمراقبة الإنترنت إن العبارة التي ذكرها سيشنز وردت أكثر من 27 ألف مرة على الإنترنت. 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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