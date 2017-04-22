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سياسة|الهند

هندوس يعتدون على أسرة مسلمة بسبب الأبقار

تعتبر الأغلبية الهندوسية في الهند الأبقار مقدسة
تعتبر الأغلبية الهندوسية في الهند الأبقار مقدسة
22/4/2017

أصيب خمسة أشخاص من أسرة بدوية مسلمة من بينهم طفلة "9سنوات" في هجوم من قبل حماة الأبقار شمالي الهند، بسبب الاشتباه في أنهم ينقلون الماشية لذبحها.

وقال قائد الشرطة الإقليمية، طاهر سجاد بهات إن الاسرة المسلمة كانت تتحرك بماشيتها في منطقة "رياسي" بولاية جامو وكشمير، عندما تعرضت لهجوم من جانب مجموعة من حماة الأبقار.

وأضاف بهات "استهدفت الجماعة رجلا "75 عاما"، تعرض لكسر ، وتعرضت الفتاة  وثلاث نساء لجروح طفيفة وكدمات أثناء الشجار، وخرجوا من المستشفى بعد  العلاج".

وتعتبر الأغلبية الهندوسية في الهند الأبقار مقدسة.

وسبق أن وقعت سلسلة من الحوادث، التي يهاجم فيها حماة الأبقار أشخاصا ينقلون ماشية في أجزاء مختلفة من البلاد.

وقال بهات إن الأسرة قدمت الشكوى أمس (الجمعة) بعد يوم من الهجوم. وأضاف  "سنتخذ إجراء صارما. لقد حددنا هوية خمسة متهمين رئيسيين. وسيتم اعتقال الجناة قريبا".

وانتقد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي تولى حزبه "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي السلطة في عام 2014 حراس الابقار، لكن مازالت الهجمات مستمرة.

وكان رجل مسلم 55 "عاما" قد قتل أوائل هذا الشهر في هجوم مماثل بولاية  "راجستان" شمال غربي الهند.  

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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