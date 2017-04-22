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سياسة

نقل موظفة من أصول إيرانية بالبيت الأبيض بسبب شكوك حول ولائها

سحر نوروز زادة
سحر نوروز زادة
22/4/2017

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قرارًا بنقل الأمريكية ذات الأصول الإيرانية سحر نوروز زادة من وظيفتها كعضوة في مكتب السياسات الخارجية للبيت الأبيض إلى مكتب الشؤون الإيرانية.

جاء قرار النقل الذي صدر مطلع أبريل/نيسان الجاري بسبب ما أشار  إليه العديد من التقارير الإعلامية المحلية، لوجود شكوك حول ولاء الموظفة نوروز زادة للرئيس ترمب وإدارته، حيث شكك موقع "بريت بارت" (إخباري أمريكي محافظ)، بداية نيسان/يناير الجاري، في الدور الحقيقي الذي تؤديه الموظفة المذكورة.

وتحدث الموقع عن سحر نوروز زادة قائلًا إنها "عملت في المجلس الوطني الإيراني الأمريكي"، الذي يزعم الإعلام المحلي أنه على صلة وثيقة بالحكومة الإيرانية ومصالحها، لكونه يعمل على تعزيز الدور الذي يلعبه الأمريكيون ذوو الأصول الإيرانية في الولايات المتحدة.

من جهتها، نقلت مجلة  "بوليتيكو" أمس، عن عدد من موظفي الخارجية الأمريكية انتقادهم لقرار النقل، الذي اعتبروه يخالف القوانين الحامية لحقوق الموظفين المدنيين سواء الأمريكيين أو الأجانب، من اختلاف السياسات الدولية.

سحر نوروز زادة، تم الإعلان عن نقلها من عملها بعد قرابة 8 أشهر من انضمامها إلى فريق التخطيط في الخارجية الأمريكية.

وتوصلت إيران في 14 من يوليو/تموز 2015، إلى اتفاق نووي شامل مع مجموعة القوى الدولية "5+1" يحظر بموجبه على طهران تنفيذ تجارب صاروخية بالستية لمدة 8 سنوات.

ولم تدل الموظفة سحر زادة بأي تعليقات حول قرار نقلها من وظيفتها، بينما أكد مسؤولان من الخارجية الأمريكية لمجلة "بوليتيكو"، أن الانتقادات الإعلامية هي السبب في نقلها.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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