شاهد: مقتل 140 جنديا أفغانيا في هجوم لطالبان

قال مسؤولون إن 140 جنديا أفغانيا قتلوا في هجوم شنه (الجمعة) مسلحون من حركة طالبان يتنكرون في زي عسكري، وهذا هو أكبر هجوم على قاعدة للجيش الأفغاني من حيث حجم الخسائر البشرية.

وقال مسؤول (السبت) في مدينة مزار شريف بشمال البلاد التي وقع فيها الهجوم إن ما لا يقل عن 140 جنديا قتلوا وأصيب عدد كبير.

وقال مسؤولون آخرون إن عدد القتلى ربما يكون أكبر.

وتحدث المسؤولون شريطة عدم نشر أسمائهم لأن الحكومة لم تصدر بعد بيانا رسميا بالعدد الدقيق للضحايا.

وقالت وزارة الدفاع إن أكثر من 100 جندي أفغاني سقطوا بين قتيل وجريح.

ويسلط الهجوم الضوء على المصاعب التي تواجهها الحكومة الأفغانية وداعموها الغربيون لهزيمة حركة طالبان التي تشن تمردا منذ أكثر من عشر سنوات.

وزار الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني القاعدة (السبت).

وندد في بيان نشر على الانترنت بالهجوم ووصفه بأنه "جبان" ومن عمل "الكفار".

وبحسب مسؤولون فقد دخل ما يصل إلى عشرة من مقاتلي حركة طالبان يرتدون زي الجيش ويركبون عربات تابعة للجيش بسهولة إلى القاعدة العسكرية وأطلقوا النار على الجنود الذين كانوا يتناولون الطعام أو يخرجون من المسجد بعد انتهائهم من صلاة الجمعة.

وأضافوا أن المهاجمين استخدموا قذائف صاروخية وبنادق وعدة سترات ناسفة.

ووصف شهود حالة الارتباك التي حدثت في ظل عدم تيقن الجنود من هوية المهاجمين.

وقال ضابط أصيب في الهجوم إن "المشهد كان فوضويا ولم أكن أعرف ما يجب على القيام به… هناك إطلاق نار وانفجارات في كل مكان".

والقاعدة مقر للفيلق 209 بالجيش الوطني الأفغاني المسؤول عن معظم شمال أفغانستان بما في ذلك إقليم قندوز الذي يشهد قتالا عنيفا.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان في بيان (السبت) إن الهجوم جاء ردا على مقتل عدد من كبار قادة الحركة في شمال أفغانستان في الآونة الأخيرة.

وأضاف أن أربعة من المهاجمين كانوا من المتعاطفين مع طالبان وتسللوا إلى الجيش وخدموا لبعض الوقت.

ولم يؤكد الجيش هذا الزعم.

وينشر التحالف الذي يقوده حلف شمال الأطلسي مستشارين في القاعدة التي شهدت الهجوم لتدريب ودعم القوات الأفغانية لكن مسؤولين بالتحالف قالوا إن القوات الأجنبية لم تستهدف في الهجوم.

وقال الجنرال الأمريكي جون نيكلسون وهو قائد قوات التحالف في بيان (الجمعة) إن الهجوم على القاعدة الأفغانية "يظهر الطبيعة الوحشية لطالبان".

وقادت القوات الألمانية لفترة طويلة القوات الدولية في شمال أفغانستان.

وفي برلين قال مسؤولون عسكريون إن البعثات الاستشارية في القاعدة ستوقف عملها ليوم أو يومين إضافيين أثناء إجراء الجيش الأفغاني لتحقيقاته لكنها ستستأنف نشاطها.

وقال متحدث باسم قيادة العمليات الألمانية "يظهر الوضع أنه لا يمكننا وقف دعم وتدريب وتقديم الاستشارات لشركائنا الأفغان".