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سياسة|روسيا

شاهد: مسلح يهاجم مقرا للمخابرات الروسية

21/4/2017

قالت وكالة المخابرات الروسية الاتحادية الجمعة إن مسلحا فتح النار على المتواجدين في أحد مكاتبها الإقليمية في أقصى شرق البلاد مما أسفر عن مقتل موظف وزائر.

ووقع الهجوم على مكتب تابع لوكالة المخابرات الاتحادية في منطقة خبروفسك القريبة من الصين وأسفر عن إصابة زائر آخر.

وتأسست الوكالة الاتحادية على أنقاض جهاز المخابرات السوفيتي (كي.جي.بي).

وأوضحت الوكالة في بيان "دخل شخص مجهول غرفة الاستقبال في مكتب فرع وكالة المخابرات الإقليمي في خبروفسك وفتح النار على الموجودين".

وقال موقع سايت الذي يتابع صفحات "الجماعات المتشددة" على الإنترنت إن "تنظيم الدولة" أعلن مسؤوليته عن الهجوم مشيرا إلى أن هذا الإعلان نشر على وكالة أعماق المرتبطة بالتنظيم.

ونقلت أعماق عن مصدر أمني قوله "هاجم مقاتل من الدولة الإسلامية مكتبا للمخابرات الروسية الاتحادية في مدينة خبروفسك شرق روسيا وقتل ثلاثة منهم وأصاب آخرين."

ويتناقض ذلك مع تقارير إعلامية أولية ذكرت أن المخابرات تعتقد أن المهاجم من القوميين.

ونقلت وكالة تاس عن مسؤول في الوكالة أن المهاجم من السكان المحلين من مواليد 1999.

وأوضحت وكالة المخابرات أن الزائر الذي قتل والآخر الذي أصيب من جمهوريتين سوفيتين سابقتين. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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