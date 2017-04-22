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سياسة

شاهد: مرتزقة أمريكيون يحبطون محاولة قرصنة لسفينة شحن

22/4/2017

أظهرت لقطات مصورة معركة مميتة بين مرتزقة أمريكيين وقراصنة صوماليين حاولوا اختطاف سفينة شحن.

وأظهر الفيديو القراصنة الصوماليين وهم يقتربون من السفينة على متن قوارب سريعة، لكن قوات الحماية الخاصة على السفينة بدأت بإطلاق النار عليهم.

وأطلق القراصنة عشرات الطلقات تجاه السفينة، لكن قوات الأمن الخاصة ردت بسيل من الطلقات النارية ما أجبر القراصنة على الفرار.

ويُعتقد أن الحادث وقع عام 2012 لكن الفيديو الخاص به تم نشره وتداوله في أبريل/نيسان الجاري، وتم تحميل المقطع على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وتمت مشاهدته أكثر من 5 ملايين مرة.

والشهر الماضي اختطف قراصنة ناقلة بترول قبالة سواحل الصومال في أول عملية اختطاف لسفينة تجارية كبيرة على طريق التجارة العالمي منذ العام 2012.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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