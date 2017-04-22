البث الحي
سياسة

شاهد: محكمة أمريكية تسجن ابن نائب روسي 27 عاما في تسلل إلكتروني

22/4/2017

أصدرت محكمة أمريكية الجمعة حكما بالسجن 27 عاما بحق ابن نائب روسي لإدانته في قضية تسلل إلكتروني، يمثل أطول حكم بالسجن مرتبط بالتسلل الإلكتروني في أمريكا.

وخلصت هيئة محلفين في سياتل العام الماضي إلى أن رومان سيليزنيف (32 عاما) مذنب في مخطط قال عنه ممثلو الادعاء إنه تضمن التسلل الإلكتروني على شركات أمريكية لسرقة أرقام بطاقات ائتمانية وبيعها على الإنترنت مما تسبب في خسائر تفوق 169 مليون دولار.

وقالت الحكومة الروسية إن اعتقال سيليزنيف في جزر المالديف عام 2014 غير قانوني، وأصدرت بيانا الجمعة ينتقد الحكم وقالت إنها تعتقد أن محامي سيليزنيف يعتزم الطعن على الحكم.

وقالت السفارة الروسية في واشنطن على صفحتها على فيسبوك "ما زلنا نعتقد أن اعتقال المواطن الروسي رومان سيليزنيف، الذي كان اختطافا فعليا في دولة ثالثة، غير قانوني."

والمدان ابن فاليري سيليزنيف عضو البرلمان الروسي.

وأصدر الحكم القاضي ريتشارد جونز من المنطقة الغربية بواشنطن.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إن إدانة سيليزنيف جاءت بعد تحقيق مطول أجراه جهاز الخدمة السرية.

وقال ممثلو الادعاء إن سيليزنيف سرق أرقاما لبطاقات ائتمان من أكثر من 500 شركة أمريكية في الفترة من أكتوبر /تشرين الأول 2009 وحتى أكتوبر 2013 ونقل البيانات لخوادم في فرجينيا وروسيا وأوكرانيا وباع البيانات في النهاية لمواقع إجرامية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)

وفد إسرائيلي يزور أبو ظبي لتوقيع اتفاق بيع ناد لأحد أفراد العائلة الحاكمة

بعد اغتيال فخري زاده.. إسرائيل تطلب من دبلوماسييها "اليقظة"

العالم الإيراني محسن فخري زاده (رويترز)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)