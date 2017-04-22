شاهد: محكمة أمريكية تسجن ابن نائب روسي 27 عاما في تسلل إلكتروني

أصدرت محكمة أمريكية الجمعة حكما بالسجن 27 عاما بحق ابن نائب روسي لإدانته في قضية تسلل إلكتروني، يمثل أطول حكم بالسجن مرتبط بالتسلل الإلكتروني في أمريكا.

وخلصت هيئة محلفين في سياتل العام الماضي إلى أن رومان سيليزنيف (32 عاما) مذنب في مخطط قال عنه ممثلو الادعاء إنه تضمن التسلل الإلكتروني على شركات أمريكية لسرقة أرقام بطاقات ائتمانية وبيعها على الإنترنت مما تسبب في خسائر تفوق 169 مليون دولار.

وقالت الحكومة الروسية إن اعتقال سيليزنيف في جزر المالديف عام 2014 غير قانوني، وأصدرت بيانا الجمعة ينتقد الحكم وقالت إنها تعتقد أن محامي سيليزنيف يعتزم الطعن على الحكم.

وقالت السفارة الروسية في واشنطن على صفحتها على فيسبوك "ما زلنا نعتقد أن اعتقال المواطن الروسي رومان سيليزنيف، الذي كان اختطافا فعليا في دولة ثالثة، غير قانوني."

والمدان ابن فاليري سيليزنيف عضو البرلمان الروسي.

وأصدر الحكم القاضي ريتشارد جونز من المنطقة الغربية بواشنطن.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إن إدانة سيليزنيف جاءت بعد تحقيق مطول أجراه جهاز الخدمة السرية.

وقال ممثلو الادعاء إن سيليزنيف سرق أرقاما لبطاقات ائتمان من أكثر من 500 شركة أمريكية في الفترة من أكتوبر /تشرين الأول 2009 وحتى أكتوبر 2013 ونقل البيانات لخوادم في فرجينيا وروسيا وأوكرانيا وباع البيانات في النهاية لمواقع إجرامية.