شاهد: لحظة اعتقال شخص بحوزته سكينا في محطة قطارات بفرنسا

اعتقلت الشرطة الفرنسية رجلا يحمل سكينا السبت في محطة قطارات بشمال باريس من دون أن يبدي مقاومة بعدما أثار حالة هلع بعد يومين فقط من اعتداء باريس، وفق ما أفادت مصادر في الشرطة.

وقال أحد هذه المصادر إن "شخصا يحمل سكينا دخل المحطة وعلمت بأمره دورية للشرطة فعملت فورا على توقيفه".

وأوضح مصدر آخر أن "مسافرين" شاهدوا الشاب، وهو مالي في العشرين من عمره مجهول لدى أجهزة الشرطة، "يحمل سكينا في يده داخل المحطة"، فأبلغوا قوات الأمن التي تدخلت لتوقيفه.

وأضاف أن التوقيف أثار "حالة هلع" ودفع العديد من المسافرين إلى ترك حقائبهم في المحطة، بعد يومين من الاعتداء على جادة الشانزيليزيه والذي أسفر عن مقتل شرطي.

وأغلقت المحطة لوقت قصير وأعيد فتحها قرابة الساعة 14,00 بتوقيت غرينتش وفق مصدر في الشرطة.

وتم تعزيز التدابير الأمنية في كل أنحاء فرنسا عشية الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.