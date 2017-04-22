شاهد: روسيا تقتل شخصين بتهمة انتمائهما لتنظيم الدولة

ذكرت وكالات أنباء أن السلطات الروسية قالت (السبت) إن قوات الأمن قتلت مسلحين دربهما "تنظيم الدولة الإسلامية" وكانا يخططان لتنفيذ سلسلة من "الجرائم الإرهابية".

وقالت لجنة مكافحة الإرهاب الوطنية إن الرجلين قتلا في منطقة ستافروبول جنوب البلاد بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن التي حاولت إيقاف سيارتهما.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن اللجنة قولها "تم تحديد هوية الخارجين عن القانون مبدئيا، أحدهما زعيم خلية تدربت في معسكرات للدولة الإسلامية وعاد إلى روسيا لتنفيذ أعمال إرهابية. والآخر عضو نشط في الخلية".

وحالة التأهب في روسيا مرتفعة منذ أن قتل انتحاري 16 شخصا في هجوم على قطار أنفاق في سان بطرسبرج هذا الشهر.

وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي (الجمعة) إن مسلحا اقتحم أحد مكاتبها الإقليمية في أقصى شرق البلاد وفتح النار مما تسبب عن مقتل أحد الموظفين وزائر.