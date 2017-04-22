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سياسة

شاهد: أمريكان إيرلاينز توقف موظفا بعد معركة مع سيدة

22/4/2017

أوقفت شركة أمريكان إيرلاينز الأمريكية للطيران أحد موظفيها عن العمل بعد فيديو أوضح مشاجرة بين أفراد الطاقم وعدد من الركاب وامرأة تبكي وهي تحمل طفلا.

وقال أحد مستخدمي (فيسبوك ) واسمه سورين أديانثايا، في تدوينة أرفق بها تسجيل الفيديو الجمعة إن موظف الشركة انتزع عربة أطفال من المرأة وضربها بها وكاد أن يصيب أيضا طفلها.

وقبل أقل من أسبوعين كان طبيب يدعى ديفيد داو (69 عاما) نُقل إلى المستشفى بعد أن أنزلته شرطة الطيران في شيكاغو عنوة من طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز مما أثار غضبا دوليا، وسبب كابوسا

للعلاقات العامة في الشركة.

وقالت ليزلي سكوت المتحدثة باسم شركة أمريكان إيرلاينز إن الشرطة تحقق في واقعة الجمعة التي حدثت على متن الرحلة 591 المتجهة من سان فرانسيسكو إلى دالاس قبل إقلاع الطائرة.

وقالت سكوت إن الواقعة بدأت بخلاف حول ما إذا كان يحق للمرأة جلب عربة الأطفال معها إلى الطائرة.

وفي تسجيل الفيديو الذي بثه أديانثايا يسمع صوت المرأة التي تحمل الطفل وهي تطلب من المضيفين أن يحضروا لها عربة الأطفال وبعد ذلك توجه راكب إلى مقدمة الطائرة وطلب من طاقمها اسم الموظف الذي

أخذ عربة الأطفال قبل أن يعود إلى مقعده.

وبعد دقائق صعد موظف آخر من الشركة قالت سكوت إنه مضيف إلى الطائرة وواجه الراكب.

وبعد ذلك حدثت مواجهة بين الاثنين في ممر الطائرة وسمع المضيف وهو يهدد الراكب بالضرب، وفي نهاية الأمر عاد الراكب إلى مقعده ونزل المضيف من الطائرة.

وقالت أمريكان إيرلاينز في بيان في وقت متأخر من مساء الجمعة "نشعر بأسف بالغ للألم الذي سببناه لهذه الراكبة وأسرتها وللركاب الآخرين الذين تأثروا بالواقعة."

وأضافت أنه تم نقل المرأة وأسرتها إلى الدرجة الأولى لاستكمال رحلتهم. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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