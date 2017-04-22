رايتس ووتش تدعو أمريكا لتعليق المساعدات العسكرية لمصر

دعت منظمة هيومن ريتس ووتش الولايات المتحدة ودولا أخرى إلى تعليق المساعدات العسكرية لمصر، وذلك بعد تسريب مقطع مصور يظهر جنودا مصريين يقومون بعمليات إعدام ميدانية لعدد من شباب سيناء.

وقالت المنظمة، في تقرير لها الجمعة إنها اطلعت على مقاطع فيديو وصور أخرى تؤكد حادثة الإعدام الميداني لعدد من الأشخاص في سيناء بمساعدة من وصفته بأحد أفراد مليشيا محلية يعمل تحت إشراف الجيش المصري في سيناء.

ويظهر في الفيديو، الذي بثته قناة "مكملين" الفضائية، قوات تابعة للجيش المصري تقتاد عددا من الشباب المقيدين من الخلف وبعد استجواب سريع من قبل أحد الأشخاص، الذي يبدو أنه يتقن لهجة أهل سيناء، حيث يسأل الشباب عن هويته ومكان إقامته قبل أن يقتاده على بعد أمتار من بقية القوات ويرديه قتيلا بعدة طلقات في الرأس والجسد.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "عمليات القتل الوحشية هذه تؤكد أن حملة مكافحة الإرهاب التي تقوم بها مصر في سيناء قد خرجت عن السيطرة. ولا يمكن لحلفاء مصر أن يدعوا جهلهم بهذه الإساءات الدموية".

ودعت المنظمة، في تقريرها الدول التي تقدم أسلحة أو مواد أو تدريبا للجيش المصري إلى "تعليق جميع مساعداتها مادامت القوات المسلحة المصرية مسؤولة عن هذه الانتهاكات المتفشية والخطيرة لحقوق الإنسان".

وقالت المنظمة إن القانون الدولي يلزم مصر بتوقيف ومحاكمة الأشخاص المسؤولين عن عمليات القتل هذه.

وحددت صفحة "سيناء نيوز 24″، وهي صفحة مستقلة على فيسبوك تتبع أخبار سيناء، هوية اثنين من الضحايا الذين ظهروا في فيديو الإعدام وهما شقيقان من قبيلة الرميلات، وهما داوود صبري العوابدة (16 عاما) وعبد الهادي صبري العوابدة (19 عاما). وكان الجيش المصري قد اعتقل الضحيتين بمدينة رفح وقام بإخفائهما قسريا في 18 يوليو/تموز 2016.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن عملية القتل العمدي لمدني أو سجين تشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف، ودعت مصر إلى القبض على الأشخاص المسؤولين عن هذه الانتهاكات ومحاكمتهم.