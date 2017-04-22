البث الحي
سياسة|ألمانيا

دير شبيغل: المخابرات الألمانية تجسست على الإنتربول

شعار وكالة المخابرات الخارجية الألمانية "بي إن دي"
شعار وكالة المخابرات الخارجية الألمانية "بي إن دي"
22/4/2017

قالت مجلة دير شبيغل الألمانية إن وكالة المخابرات الخارجية الألمانية (بي إن دي) تجسست على الشرطة الدولية (الانتربول) لسنوات.

وذكرت دير شبيغل أنها اطلعت على وثائق تفيد بأن وكالة المخابرات الخارجية الألمانية وضعت عناوين البريد الالكتروني وأرقام هواتف وفاكسات محققي الشرطة الدولية على قائمة قسم المراقبة

الخاص بها.

وأضافت أن المخابرات راقبت منظمة يوروبول ومقرها لاهاي، كما تجسست على مكاتب الاتصال الخاصة بالإنتربول في عشرات الدول مثل النمسا واليونان والولايات المتحدة.

وكانت المجلة قالت في فبراير/شباط إن المخابرات الخارجية تجسست على الهواتف والفاكسات والبريد الإلكتروني لعدة مؤسسات إعلامية من بينها نيويورك تايمز ورويترز.

وأصبحت أنشطة وكالة المخابرات الخارجية محل تدقيق مكثف أثناء تحقيق برلماني في مزاعم تتعلق بقيام وكالة الأمن القومي الأمريكية بعمليات مراقبة واسعة خارج الولايات المتحدة شملت مراقبة هاتف

محمول تستخدمه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

ووصف كونستانتين فون نوتز، وهو عضو برلماني عن حزب الخضر شارك في لجنة التحقيق، التقرير الأخير عن المخابرات الخارجية بأنه "فاضح ويتعذر فهمه".

وقال في بيان: "نعرف الآن أن برلمانات وعددا من الشركات وحتى صحفيين وناشرين استهدفوا وكذلك دول حليفة".

وأضاف أن التقارير الأخيرة تظهر كيف أن الضوابط البرلمانية غير فعالة على الرغم من قانون جديد يهدف إلى إصلاح وكالة المخابرات الخارجية.

وقال: "هذا يمثل خطرا على حكم القانون".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)

وفد إسرائيلي يزور أبو ظبي لتوقيع اتفاق بيع ناد لأحد أفراد العائلة الحاكمة

بعد اغتيال فخري زاده.. إسرائيل تطلب من دبلوماسييها "اليقظة"

العالم الإيراني محسن فخري زاده (رويترز)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)