دير شبيغل: المخابرات الألمانية تجسست على الإنتربول

قالت مجلة دير شبيغل الألمانية إن وكالة المخابرات الخارجية الألمانية (بي إن دي) تجسست على الشرطة الدولية (الانتربول) لسنوات.

وذكرت دير شبيغل أنها اطلعت على وثائق تفيد بأن وكالة المخابرات الخارجية الألمانية وضعت عناوين البريد الالكتروني وأرقام هواتف وفاكسات محققي الشرطة الدولية على قائمة قسم المراقبة

الخاص بها.

وأضافت أن المخابرات راقبت منظمة يوروبول ومقرها لاهاي، كما تجسست على مكاتب الاتصال الخاصة بالإنتربول في عشرات الدول مثل النمسا واليونان والولايات المتحدة.

وكانت المجلة قالت في فبراير/شباط إن المخابرات الخارجية تجسست على الهواتف والفاكسات والبريد الإلكتروني لعدة مؤسسات إعلامية من بينها نيويورك تايمز ورويترز.

وأصبحت أنشطة وكالة المخابرات الخارجية محل تدقيق مكثف أثناء تحقيق برلماني في مزاعم تتعلق بقيام وكالة الأمن القومي الأمريكية بعمليات مراقبة واسعة خارج الولايات المتحدة شملت مراقبة هاتف

محمول تستخدمه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

ووصف كونستانتين فون نوتز، وهو عضو برلماني عن حزب الخضر شارك في لجنة التحقيق، التقرير الأخير عن المخابرات الخارجية بأنه "فاضح ويتعذر فهمه".

وقال في بيان: "نعرف الآن أن برلمانات وعددا من الشركات وحتى صحفيين وناشرين استهدفوا وكذلك دول حليفة".

وأضاف أن التقارير الأخيرة تظهر كيف أن الضوابط البرلمانية غير فعالة على الرغم من قانون جديد يهدف إلى إصلاح وكالة المخابرات الخارجية.

وقال: "هذا يمثل خطرا على حكم القانون".